Essai – Kia EV3, à la croisée des chemins

Gabarit compact mais grosse capacité de batteries, look façon SUV mais pas si surélevé que cela, la Kia EV3 brouille un peu les pistes. Mais à l’usage, cette belle et séduisante auto électrique fait mouche. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Voilà une auto intéressante à plus d’un titre. Déjà, le look : on n’est pas dans le galet insipide qui caractérise nombre d’autos électriques. La Kia EV3 a de la personnalité, beaucoup, à l’instar de toute la gamme EV de Kia, telle le grand SUV EV9 que nous avons essayé il y a quelques temps, et que nous avons beaucoup aimé. De l’EV9, l’EV3 partage quelques éléments de design, qui fleurent bon la robustesse, tout en étant moins haut. SUV, pas SUV ? Peu importe, l’important est qu’il vous plaise. Autre particularité : dans un gabarit relativement compact (4,31 m de long), l’EV3 embarque une grosse capacité de batteries : 81,4 kWh. A ce niveau de gamme, c’est inédit. Du coup, l’autonomie annoncée est de 600 kilomètres. Voilà qui va détendre ceux qui se prétendent réfractaire à l’électrique.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Deux chiffres : 4,31 m de long, 81,4 kWh de batteries. Ne cherchez pas, cette équation impossible, seule Kia a réussi à la résoudre. En gros, vous avez une auto compacte avec la promesse d’autonomie d’une classe supérieure. Good deal, non ?

Et sous le capot ?

Du 100 % électrique, bien évidemment, il n’y a d’ailleurs qu’un seul moteur qui passe sa puissance par les roues avant : 204 ch et 238 Nm de couple, c’est plus que largement suffisant pour se sentir à l’aise dans le trafic. Avec notre version d’essai GT-Line, la Kia EV3 abat le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, ce qui est pas mal du côté dynamique de la force. Avec l’EV3, Kia propose un moteur, mais deux capacités de batteries : 58,3 KWh et 81,4 kWh. C’est cette dernière que nous avons essayé.

Et au volant, ça donne quoi ?

Quasiment 600 km d’autonomie ! Dans le segment, c’est inédit. Encore une fois, la conjonction gabarit compact / grosses batteries fait mouche. Le plein se fait assez rapidement (jusque 150 kW sur bornes dédiées) et, au volant de l’EV3, l’on ne met pas beaucoup de temps à apprécier le confort de conduite. Bonne gestion des bruits aérodynamiques, excellente sono, bons sièges, suspension (passive) amortissant bien, que lui reprocher ? Pas grand-chose, en fait, grâce notamment à un bel espace à l’arrière, et à un coffre qui peut englober 460 l avec la banquette en position normale, ce qui est plutôt en haut de la norme, tout comme la fonction V2L. Une fois en route, l’EV3 séduit en de nombreux domaines : confort des sièges, maîtrise des bruits aérodynamiques, suspension prévenante, à la fois souple sans être molle. Le moteur électrique, avec 204 ch et 238 Nm de couple, offre suffisamment de vivacité pour être parfaitement à l’aise dans le trafic. Des palettes au volant permettent de gérer le niveau de frein moteur, sur quatre positions. A l’issue d’un long essai (800 km), parfaitement complet, avec de la route, de l’autoroute, de la ville et du péri-urbain, je sors une consommation de 18,8 kWh/100. Pas extraordinaire dans l’absolu, mais la capacité des batteries et la recharge plutôt rapide permet de faciliter les grands trajets.

Son point fort ?

Le look est attractif, la polyvalence l’est encore plus ! Ajoutez à cela un beau silence de fonctionnement, un équipement complet et une recharge rapide, et vous avez un carton plein !

Le verdict de Stuff

Une belle identité, une belle efficience : comment ne pas craquer ?

Les chiffres clé

Moteur électrique

Puissance : 204 ch

Couple : 283 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1810 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 7,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,9 kWh/100 / 18,8 kWh/100

Prix : gamme EV3 à partir de 36 490 €, version d’essai GT Line à partir de 46790 €