Le casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM6 est une pure aubaine

Sony vient de lancer les écouteurs WF-1000XM6 et notre testeur a été dithyrambique quant à leur réduction de bruit active. Cependant, si vous souhaitez vous isoler complètement du bruit ambiant, il vous faudra opter pour le casque supra-auriculaire WH-1000XM6 (449 €).

Tout comme leurs homologues intra-auriculaires, les WH-1000XM6 ont reçu la note maximale de cinq étoiles de la part de Stuff. Notre testeur les a qualifiés de « nouvelle référence en matière de casques à réduction de bruit » dans notre test de mai 2025. On salue le retour du design pliable pour une meilleure portabilité, l’« incroyable » réduction de bruit et la qualité sonore exceptionnelle. On a également apprécié les commandes tactiles intuitives et les nombreuses options de personnalisation offertes par l’application.

« Le Sony WH-1000XM6 incarne parfaitement ce que devrait être une mise à jour d’un casque haut de gamme : des améliorations bien pensées qui tiennent compte des retours des utilisateurs, tout en repoussant encore davantage les limites techniques. Le retour du design pliable suffira à lui seul à convaincre de nombreux utilisateurs du XM4 qui n’ont jamais opté pour le XM5, tandis que la réduction de bruit considérablement améliorée et les subtiles améliorations sonores en font le produit le plus abouti jamais proposé par Sony.