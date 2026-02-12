Quand Audemars Piguet remonte le temps

La Neo Frame Jumping Hour est une interprétation audacieuse de l’histoire par Audemars Piguet – et le résultat est tout simplement époustouflant.

La mythique manufacture du Brassus ressuscite la complication de l’heure sautante, où l’heure avance d’un coup toutes les 60 minutes au lieu de défiler lentement avec les aiguilles, et l’associe à un design saisissant d’inspiration Art déco.

À l’intérieur de l’Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour, on retrouve le calibre 7122, le premier mouvement automatique à heure sautante d’AP, offrant une réserve de marche de 52 heures et des finitions dignes de ce niveau d’excellence. Le boîtier en or rose et saphir évoque l’élégance des années 1930, tandis que le cadran en saphir noir et la construction apparente lui confèrent une allure résolument moderne. C’est un subtil mélange entre héritage, d’innovation et grande maîtrise horlogère.