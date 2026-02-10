AWOL Vision ouvre les commandes sur Kickstarter pour sa série Aetherion

Les prix Early Bird Kickstarter permettent aux amateurs de home cinéma de profiter d’une projection 4K de 200 pouces, d’une expérience de jeu ultra-réactive et de la technologie Dolby Vision pour le prix d’un téléviseur de milieu de gamme.



AWOL Vision annonce aujourd’hui que sa très attendue série de projecteurs Aetherion, dévoilée pour la première fois au CES 2026, est désormais disponible à la commande via Kickstarter, offrant aux premiers contributeurs la possibilité d’économiser jusqu’à 2300 dollars sur le prix de vente au détail tout en passant à ce qui est largement considéré comme le projecteur 4K triple laser à ultra-courte focale (UST) à l’image la plus nette au monde. Des remises substantielles s’appliquent également aux offres groupées exclusives Kickstarter, avec des réductions pouvant atteindre 5 497 dollars (58 % de réduction).



A partir du 10 février, les premiers contributeurs peuvent se procurer l’Aetherion Pro pour 1999 $ (prix de vente conseillé : 3499 $) et le modèle phare Aetherion Max pour 2199 $ (prix de vente conseillé : 4499 $), rendant ainsi plus abordable que jamais l’installation d’un véritable home cinéma avec une image qui recouvre un mur entier. Autrement dit, un cinéma Dolby Vision avec une source triple laser de 200 pouces moins cher qu’un téléviseur haut de gamme. La campagne Kickstarter prend fin le 1er avril 2026 et les livraisons aux premiers contributeurs sont prévues durant le mois d’avril 2026. Les prix pour les premiers contributeurs seront disponibles pour une durée limitée.

Conçue pour les salons, les soirées cinéma dans le jardin et les home cinémas, la série Aetherion offre une projection 4K authentique sur des écrans pouvant atteindre 200 pouces. Cela est rendu possible par la technologie PixelLock, exclusive à AWOL Vision, un système optique de nouvelle génération qui préserve la netteté au niveau de chaque pixel, même avec une image à grande échelle.