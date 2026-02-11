G-SHOCK surfe sur la vague du camouflage

G-SHOCK surfe pleinement sur la vague du camouflage Y2K, offrant à la très populaire GA-2100 une touche urbaine et moderne.

Le nouveau motif camouflage de cette montre, plus subtil que criard, dissimule délicatement le logo G emblématique, tandis que les détails noirs mats lui confèrent une élégance bien au-delà des modèles militaires classiques.

Un look qui s’accorde parfaitement avec les tenues gorpcore et outdoor urbaines, tout en conservant l’identité G-Shock indéniable. Voilà un moyen simple d’ajouter une touche d’audace à votre collection. Mieux encore, la lunette et le bracelet sont fabriqués à partir de résine biosourcée, issue de ressources renouvelables comme le maïs : la preuve qu’on peut suivre la tendance sans sacrifier la planète.

G-Shock GA-2100CM-5A « Camo », 139 € chez Ocarat