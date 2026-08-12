Dnsys X1, l’exosquelette qui donne un sérieux coup de pouce à vos randonnées

Réduire la fatigue en montée sans transformer la randonnée en balade motorisée : c’est toute l’ambition du Dnsys X1. Cet exosquelette assisté par intelligence artificielle ne remplace pas vos jambes, mais il leur offre une aide étonnamment efficace. Une première génération prometteuse qui laisse entrevoir un véritable avenir pour cette nouvelle catégorie d’équipements outdoor.

L’idée de porter un exosquelette pour partir en randonnée semblait encore relever de la science-fiction il y a quelques années. Aujourd’hui, plusieurs constructeurs s’intéressent sérieusement au sujet avec une ambition commune : permettre aux marcheurs d’aller plus loin, plus longtemps, tout en limitant la fatigue musculaire. Le Dnsys X1 fait partie des modèles les plus ambitieux de cette nouvelle génération.

Imaginé par une jeune société fondée notamment par d’anciens ingénieurs de Segway, DJI et Xiaomi, le X1 n’a rien d’un dispositif médical. Son objectif est beaucoup plus simple : accompagner chacun de vos mouvements grâce à deux moteurs électriques placés au niveau des hanches qui analysent votre démarche et assistent la montée des jambes. Le résultat est censé réduire l’effort nécessaire pour marcher, particulièrement lorsque le terrain commence à s’élever.

Dès la sortie de son étui de transport, le Dnsys X1 surprend par sa légèreté. Avec seulement 1,6 kg, il paraît bien moins imposant que ce que l’on pourrait imaginer en parlant d’exosquelette. Les matériaux respirent le sérieux, les finitions sont soignées et l’ensemble se replie facilement pour prendre relativement peu de place une fois rangé. On est loin des structures métalliques encombrantes que l’on associe encore souvent à ce type de technologie.

Les premiers réglages demandent toutefois un peu de patience. Les nombreuses sangles permettent d’adapter précisément le système à différentes morphologies, mais elles rendent également la mise en place plus complexe que prévu. Il faut plusieurs essais avant d’obtenir un ajustement parfaitement équilibré. Une fois cette étape franchie, le port devient rapidement naturel, même si l’ensemble donne encore l’impression d’être un produit de première génération qui cherche son ergonomie idéale.

L’application compagnon facilite heureusement les choses. Après une connexion Bluetooth rapide, elle permet de sélectionner les différents niveaux d’assistance, de suivre l’état de la batterie et d’accéder à quelques tutoriels vidéo très utiles pour prendre ses marques. L’interface est claire et agréable à utiliser, même si quelques pertes de connexion sont venues rappeler que le logiciel demande encore un peu de maturité.

Mais c’est évidemment sur les sentiers que le Dnsys X1 doit faire ses preuves. Les premiers mètres sont assez surprenants. Les moteurs restent discrets dans leurs interventions et accompagnent naturellement le mouvement sans donner l’impression d’être tiré vers l’avant. Le mode Eco convient parfaitement aux promenades tranquilles tandis que le mode Sport devient rapidement le plus agréable dès que les dénivelés augmentent. Quant au mode Boost, il libère toute la puissance des moteurs pour les montées les plus exigeantes.

L’assistance est loin d’être un simple argument marketing. Après plusieurs minutes de marche, les cuisses travaillent nettement moins et l’on conserve davantage d’énergie pour prolonger la randonnée. La différence devient particulièrement flagrante lorsqu’on coupe brutalement l’assistance : les jambes paraissent soudain beaucoup plus lourdes, preuve que les moteurs effectuent réellement une partie de l’effort.

Le système apprend progressivement votre façon de marcher grâce à ses capteurs et adapte son fonctionnement au fil des kilomètres. Après quelques sorties, les interventions deviennent plus fluides et l’impression de marcher naturellement s’améliore encore. Cette assistance ne transforme pas le marcheur en athlète, mais elle réduit suffisamment la fatigue pour rendre les longues montées nettement plus accessibles.

Le Dnsys X1 montre cependant certaines limites dès que le terrain devient plus technique. Sur les passages rocheux ou très irréguliers, les moteurs peuvent parfois se montrer un peu trop enthousiastes et donner une légère sensation d’accélération. Rien de réellement inquiétant, mais suffisamment inhabituel pour demander un temps d’adaptation.

L’absence d’assistance spécifique en descente se fait également sentir. Si les montées deviennent beaucoup plus faciles, les longues descentes restent entièrement à la charge des muscles et des articulations. Les habitués des terrains montagneux continueront donc à apprécier une bonne paire de bâtons de randonnée pour soulager les genoux. Le confort constitue sans doute le principal axe de progression de cette première génération.

Sans sac à dos, le Dnsys X1 reste relativement agréable à porter grâce à ses nombreuses zones rembourrées. En revanche, dès que l’on ajoute un sac de randonnée, la ceinture de l’exosquelette vient rapidement créer des points de pression au niveau des hanches et du bas du dos. Sur une courte sortie, le phénomène reste discret. Après plusieurs heures de marche, il devient beaucoup plus difficile à ignorer.

Autre défaut impossible à passer sous silence : le bruit. À chaque pas, les moteurs produisent un léger sifflement continu. Ce n’est pas assourdissant, mais suffisamment présent pour rompre le calme d’un sentier de montagne et attirer le regard des autres randonneurs. Un point que certains concurrents maîtrisent déjà beaucoup mieux.

Enfin, l’autonomie constitue probablement la principale faiblesse du Dnsys X1. Les deux batteries interchangeables permettent de poursuivre la marche, mais chacune offre une durée de fonctionnement relativement limitée lorsque l’assistance est utilisée de manière soutenue. Pour une sortie de quelques heures, cela reste acceptable. Pour une journée complète en montagne, cette endurance paraît aujourd’hui un peu juste face aux meilleurs modèles du marché. Les alertes sonores particulièrement insistantes annonçant une batterie faible n’arrangent d’ailleurs pas l’expérience.

Malgré ces défauts, difficile de ne pas ressortir impressionné par ce que propose le Dnsys X1. L’assistance fonctionne réellement, les montées deviennent sensiblement moins éprouvantes et l’on comprend immédiatement tout le potentiel de cette technologie pour les amateurs de randonnée, les photographes de nature ou les marcheurs souhaitant simplement préserver leurs jambes sur les longues distances.

Cette première génération n’est pas encore irréprochable. Le confort avec un sac à dos, l’autonomie et le niveau sonore montrent que la technologie continue de mûrir. Mais une chose est déjà certaine : l’exosquelette de randonnée n’est plus un simple concept futuriste. Avec le Dnsys X1, il devient un véritable équipement de plein air capable de transformer la façon dont on aborde les longues ascensions. Et si Dnsys parvient à corriger ces quelques défauts lors de la prochaine génération, l’avenir de la randonnée assistée pourrait bien arriver plus vite qu’on ne l’imagine.