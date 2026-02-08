Honor dévoile son Magic8 Lite, le smartphone anti chutes

Chutes, chocs, éclaboussures, gestes maladroits… Le Magic8 Lite de Honor est conçu pour suivre le rythme, sans stress.

Il a en effet été conçu pour résister aux aléas du quotidien, avec une protection complète contre les chutes, l’eau et la poussière. Il devient le premier smartphone à obtenir la certification SGS Triple Resistant Premium Performance, et s’appuie également sur la certification SGS 5 étoiles de fiabilité globale, qui atteste notamment de sa capacité à encaisser des chutes jusqu’à 2,5 mètres sur certaines surfaces. Pour y parvenir, HONOR mise sur une conception renforcée (châssis pensé pour amortir les impacts, matériaux protecteurs et verre ultra-résistant) capable de faire face à des chocs répétés, y compris dix scénarios de chutes supplémentaires sur surfaces dures, ainsi qu’aux projections d’air comprimé.

Côté étanchéité, sa structure à trois couches 2.0 et sa compatibilité IP68/IP69K lui permettent d’affronter sans difficulté les rinçages, les éclaboussures, les environnements très humides ou encore les jets d’eau à très haute pression. Testé pour continuer à fonctionner après une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre, le Magic8 Lite reste fiable même dans des conditions difficiles, tout en conservant une utilisation confortable grâce à un écran qui reste réactif sous la pluie ou avec des gants.

Le Honor Magic8 Lite est disponible à 399 €, en trois coloris : Forest Green, Midnight Black et Reddish Brown.