Honor Magic 8 Pro, un téléobjectif nocturne de 200 MP

Le premier smartphone au monde équipé d’un téléobjectif nocturne de 200 MP et d’un moteur de couleurs piloté par l’intelligence artificielle.

Honor lance en France le HONOR Magic8 Pro, son flagship qui place la photographie assistée par intelligence artificielle à un niveau jamais atteint. Conçu pour répondre aux exigences des photographes les plus exigeants comme des utilisateurs au quotidien, le Magic8 Pro établit un nouveau standard sur le segment premium grâce à des innovations de rupture en imagerie IA, des performances exceptionnelles et un agent intelligent centré sur l’humain.

Résultat : un appareil capable de capturer chaque instant avec une précision digne d’un professionnel, tout en se transformant en véritable assistant personnel, anticipant les besoins et capable de comprendre l’intention de l’utilisateur.

HONOR franchit un nouveau cap en photographie mobile avec les dernières évolutions de son système AiMAGE, délivrant une clarté exceptionnelle, une stabilité record et une liberté créative sans précédent grâce à l’intelligence artificielle de nouvelle génération. Le HONOR Magic8 Pro embarque le système téléobjectif IA le plus performant du marché, équipé d’un

capteur téléobjectif Ultra Night de 200 MP1 associé à un large capteur 1/1,4 pouce, une ouverture f/2,6, une stabilisation optique (OIS) et un zoom optique 3,7x. Cette configuration révolutionnaire améliore la captation de lumière et garantit des images d’une netteté et d’un niveau de détail remarquables, y compris à longue distance et dans des environnements faiblement éclairés où les smartphones classiques atteignent leurs limites.

Ce système est complété par un capteur principal Ultra Night de 50 MP (f/1,6, OIS) et un ultra grand-angle de 50 MP (122°, avec macro HD jusqu’à 2,5 cm), permettant de capturer des portraits d’un naturel saisissant, des couleurs d’une fidélité absolue et des paysages à l’immersion totale.

