Twelve South, les compagnons connectés de votre quotidien

Partenaire historique des produits Apple, la marque américaine Twelve South, fondée en 2009, dévoile quatre nouveaux accessoires à la fois malins et stylés.

AirFly Pro 2 (69,95 €) est le compagnon de voyage universel. Le must-have pour tous les adeptes d’écoute sans fil : ce petit émetteur Bluetooth permet de connecter un casque sans fil à n’importe quelle prise jack (avion, salle de sport, console…). Compact et élégant, il offre jusqu’à 25 heures d’autonomie et peut connecter deux casques simultanément. Idéal pour les couples ou les familles en vadrouille.

PowerBug (59,95 €) est la prise murale qui fait tout ! Un bijou d’efficacité au format mini : le PowerBug combine charge sans fil MagSafe/Qi2, port USB-C 35 W et support magnétique vertical. Parfait pour recharger iPhone, AirPods et accessoires sans multiplier les câbles. L’allié des intérieurs épurés et des adeptes du “less is more”.

ButterFly SE (89,95 €) est le chargeur pliable qui voyage avec vous ! Ce chargeur 2-en-1 se replie comme un bijou pour glisser dans un sac ou une trousse de voyage. Il recharge simultanément iPhone et Apple Watch (ou AirPods), grâce à la nouvelle norme Qi2, plus rapide et plus stable. Compact, élégant, et parfait pour un week-end ou une vie en mouvement.

Enfin, HiRise 3 Deluxe (99,95 €) est la station de charge design pour la maison

Épurée, stable et sophistiquée, cette station 3-en-1 MagSafe accueille iPhone, Apple Watch et AirPods tout en optimisant l’espace. Sa base en cuir vegan et son design vertical en font un objet déco autant qu’un accessoire tech, un vrai plaisir visuel sur une table de chevet ou un bureau.