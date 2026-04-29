Duux Whisper 3 : le ventilateur qui soigne autant le silence que le style

Chaque été, c’est la même histoire : on ressort le ventilateur en urgence, souvent bruyant, rarement élégant, et jamais vraiment pensé pour s’intégrer dans un intérieur soigné. C’est précisément ce que Duux cherche à changer.

La marque néerlandaise, spécialisée depuis plus de 20 ans dans le confort de l’air intérieur, s’est construite sur une idée simple : transformer les appareils du quotidien en objets aussi agréables à regarder qu’à utiliser. Purificateurs, humidificateurs, ventilateurs… chez Duux, la technologie ne se cache pas, elle participe au style de la maison. Son positionnement, résumé par la signature The Flow of Comfort, reflète parfaitement cette vision : apporter du confort sans sacrifier l’esthétique.

Avec le nouveau Whisper 3 (139,99 €), la marque revisite l’un de ses modèles les plus emblématiques, déjà reconnu pour son silence, en y ajoutant encore plus de précision, de puissance et de simplicité. Visuellement, le produit change déjà la perception qu’on peut avoir d’un ventilateur. Disponible en blanc, noir, gris ou sable, avec une silhouette sobre et un écran tactile LED discrètement intégré à la base, le Whisper 3 ressemble davantage à un bel objet déco qu’à un appareil purement fonctionnel. Même la télécommande magnétique a été pensée pour rester discrète et toujours accessible.

Mais derrière cette élégance, la performance est bien réelle. Le Whisper 3 peut projeter l’air jusqu’à 15 mètres et se montre jusqu’à sept fois plus puissant qu’un ventilateur traditionnel grâce à sa conception à doubles pales. Là où la plupart des modèles se limitent à deux ou trois niveaux, celui-ci propose 26 vitesses. Ce n’est pas un simple argument technique : cela permet de trouver exactement le bon flux d’air, de la légère brise du soir à un rafraîchissement beaucoup plus intense pendant les fortes chaleurs. Son oscillation horizontale et verticale permet également de diffuser l’air de manière homogène dans toute la pièce, ce qui change réellement le confort au quotidien.

Mais le vrai luxe reste son silence : avec seulement 13 décibels, Whisper 3 fait partie des ventilateurs les plus silencieux de sa catégorie. La différence se ressent immédiatement, surtout la nuit. Regarder un film, dormir, travailler ou simplement profiter d’un moment calme devient enfin possible sans ce bruit de fond permanent que l’on accepte trop souvent l’été.

La technologie CaliBreeze renforce encore cette sensation avec des transitions ultra fluides entre les différentes vitesses, sans à-coups ni variations brusques. C’est un détail, mais exactement le genre de détail qui transforme l’usage. Hauteur réglable, minuterie programmable jusqu’à 12 heures, poids plume de 3,8 kg et faible consommation énergétique : tout est pensé pour rendre le produit simple à vivre au quotidien.