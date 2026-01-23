Huawei lance le Mate X7, le smartphone pliable sans compromis

À l’occasion du HUAWEI Flagship Product Launch Event, Huawei a officiellement présenté son nouveau smartphone pliable haut de gamme : le HUAWEI Mate X7. Guidé par une philosophie de design axée sur le dépassement des limites, le Mate X7 se distingue par un format fin et résistant, des performances élevées et une expérience photo digne des smartphones flagship. Le HUAWEI Mate X7 est désormais, disponible au tarif de 2099 €.



Le HUAWEI Mate X7 redéfinit la photographie mobile grâce à un système photo de niveau professionnel, comparable à celui des smartphones haut de gamme classiques. Sa nouvelle caméra True-to-Colour permet une restitution des couleurs améliorée de 43 % et une augmentation de la captation de lumière de 96 %[1], réduisant efficacement les dominantes de couleur dans les environnements lumineux complexes. Qu’il s’agisse de scènes urbaines en basse lumière ou de marchés nocturnes aux éclairages multiples, le Mate X7 restitue chaque instant avec un niveau de détail, de contraste et de réalisme remarquable.

Pour aller plus loin, la caméra Ultra Lighting HDR intègre une conception optique innovante à quatre éléments ainsi qu’une lentille en verre de 0,4 mm, garantissant des images plus nettes et une exposition optimisée, de la pleine lumière aux environnements intérieurs plus exigeants, tout en conservant la finesse du smartphone. Le téléobjectif macro 50 MP embarque un système périscopique compact avec un zoom optique 3,5x et des capacités macro, assurant une qualité d’image élevée sur toutes les focales, des plans larges aux détails les plus fins. Au-delà de ses capacités d’imagerie exceptionnelles, la nouvelle technologie Ultra HDR Video du HUAWEI Mate X7 offre une plage dynamique de 17,5 EV pour des vidéos 4K haute définition. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des prises de vue dignes des professionnels, avec des couleurs plus riches et des détails d’une grande netteté, aussi bien en plein soleil que dans des conditions de faible luminosité.



Le HUAWEI Mate X7 repose sur une nouvelle architecture pliable ultra-fiable, pensée pour une durabilité maximale. L’écran externe est protégé par le verre Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass, conçu pour résister efficacement aux rayures, aux chocs et aux chutes du quotidien.

La charnière de précision avancée, dotée d’un mécanisme innovant à cinq arcs, est fabriquée en acier à ultra-haute résistance. L’écran interne bénéficie quant à lui d’une structure composite ultra-robuste à trois couches, limitant les impacts, les plis et l’usure dans le temps. L’ensemble est renforcé par un châssis central en aluminium de qualité aéronautique et une coque arrière en fibre composite Brocade ultra-résistante, offrant une protection complète sans compromis sur l’élégance. Le Mate X7 bénéficie également d’une certification IP58 et IP59, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière.



Le HUAWEI Mate X7 est équipé d’une batterie Silicon-Carbon Anode de 5 300 mAh, compatible avec la charge SuperCharge 66 W filaire et 50 W sans fil, pour des recharges rapides adaptées aux usages intensifs. Pour maintenir des performances optimales, même en cas de forte sollicitation, le smartphone intègre un système de dissipation thermique SuperCool VC & Graphene de 3 550 mm². Jeux, multitâche ou création de contenu : le Mate X7 reste fluide et réactif en toutes circonstances. Ce smartphone est proposé en deux coloris premium : Nebula Red et Black, tous deux habillés d’un revêtement en cuir vegan, permettant à chacun d’affirmer son style avec élégance.