Le mythique iMac G3 d’Apple pourrait faire son grand retour grâce à LEGO Ideas

Si Apple donnait son accord, un iMac G3 en LEGO pourrait bien voir le jour. Un hommage parfait à une icône de la technologie.

L’iMac G3 est l’un des produits Apple les plus appréciés de tous les temps. Bien avant même que l’iPhone ne soit qu’une idée dans l’esprit de Steve Jobs. Cet ordinateur tout-en-un enveloppait un écran cathodique dans une coque semi-transparente colorée et embarquait le système d’exploitation Mac OS 9, que l’on aimait ou que l’on détestait

L’emblématique iMac G3 pourrait bien faire son grand retour grâce aux LEGO. Un projet proposé par un passionné de la communauté a atteint les 10 000 votes nécessaires pour que le fabricant de jouets s’y intéresse. Cette réplique du Mac G3 de 1998, composée d’environ 700 pièces et fournie avec un clavier et une souris, possède une coque supérieure amovible qui révèle la carte mère et d’autres composants. Le tube cathodique de l’écran a également été reproduit. Proposée il y a plus de 18 mois par le concepteur amateur « terauma », cette idée a désormais franchi le cap des 10 000 votes.

« Le comité d’évaluation de LEGO examine actuellement la possibilité de faire de ce projet un set LEGO Ideas officiel », indique LEGO, mais cela ne signifie pas grand-chose sans discussions entre LEGO et Apple. Dans la salle de rédaction de notre université, nous avions un iMac G3 équipé du logiciel de conception QuarkXPress. C’est avec ces souris translucides à un seul bouton qu’on créait nos premiers journaux et magazines ; il fallait appuyer sur la touche Ctrl pour faire un clic droit. Du coup, l’idée de retrouver un iMac G3 au bureau nous plaît beaucoup. Juste pour le plaisir des souvenirs. On l’achèterait sans hésiter.