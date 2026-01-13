Essai – MG3 Hybrid+ : la menace se précise !

Dans l’hexagone, ce sont les Renault Clio et Peugeot 208 qui se tirent une bourre permanente sur le marché des compactes, tout juste arbitré par la Dacia Sandero. Mais attention, une menace est à prendre au sérieux : celle de la MG3 Hybrid+ ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Est-il encore nécessaire de vous faire la présentation de la marque MG, vu que ce site aux nobles idéaux vous a déjà proposé l’essai de l’électrique MG4, de sa version (très) épicée MG4 XPower, ainsi que de l’incroyable cabriolet électrique Cyberster remarquable notamment par ses portes en élytre ! Blason anglais à l’origine, passé depuis sous pavillon chinois, MG propose une gamme complète d’autos électriques, hybrides rechargeables ou hybrides simples, une gamme qui fait mouche puisque la marque a battu son record de ventes en 2025 avec plus de 35000 autos vendues en France et 300000 en Europe. Ainsi, cette MG3 Hybrid+ vient croiser le fer sur un marché assez encombré, occupé notamment par des figures de proues telles que la Peugeot 208, la Renault Clio ou encore la Toyota Yaris. La mission n’est pas simple, mais la MG a un paquet d’arguments dans sa manche !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, bien évidemment ! Cette compacte de 4,11 m de long s’inscrit ainsi dans le cœur du marché, puisqu’une Dacia Sandero mesure 4,09 m et une Peugeot 208 4,05 m. Le design ne fera pas forcément tourner les têtes, c’est sobre et bien proportionné, c’est l’essentiel. Il y a donc de l’espace pour quatre personnes, et un coffre de 293 litres (983 avec la banquette rabattue, laquelle ne se fractionne pas).

Et sous le capot ?

Une seule proposition au programme de cette MG3 Hybrid+, qui n’est pas totalement configurée comme la plupart des autres hybrides du marché : ici, un quatre cylindres essence de 1.5 (102 ch) est boosté par un gros moteur électrique (136 ch), alimenté par une batterie de 1,83 kWh, qui se recharge au freinage. L’ensemble, en cumulé, donne une puissance élevée (195 ch) pour une compacte hybride, bien supérieure à celle de ses rivales, qui sont dans la tranche 120-160 ch. Vu que le poids est relativement contenu (1298 kilos), la MG3 Hybrid+ promet de belles performances. Et avec une consommation officielle de 4,4 l/100, la MG3 Hybrid+ affiche d’ailleurs de belles promesses de sobriété.

Et au volant, ça donne quoi ?

D’abord, oubliez tous les clichés (éventuellement négatifs) que vous avez sur les autos chinoises : en ouvrant la porte, on trouve de jolis sièges (tissu et simili-cuir), un intérieur bien agencé et un équipement fort complet dans la version Luxury de notre modèle d’essai (sièges et volant chauffant, caméra de recul et caméra 360°, feux automatiques, régulateur de vitesse adaptatif, capteur de pluie, climatisation et bien d’autres choses encore) ; pour chipoter, notons la présence de quelques plastiques durs, mais c’est normal. La position de conduite se règle facilement, la sono est bonne, il n’y a plus qu’à ! En ville et en usage péri-urbain, la MG3 Hybrid+ séduit par sa douceur et sa facilité. Certes, on a l’impression qu’elle n’accomplit pas forcément de grandes distances en mode ZE (moins que sur une Renault, par exemple), mais elle donne malgré tout l’impression d’être sans son élément, malgré une petite sécheresse de suspensions. En tous cas, dans cet élément, l’auto est silencieuse, la transmission fonctionne très bien et elle se révèle une parfaite compagne du quotidien. Un long parcours mixte, avec de la route et des autoroutes urbaines, m’a permis de sortir une consommation de 5 l/100, ce qui est également remarquable. Et puis, à un moment, vu que l’on a 195 chevaux et un mode « Sport », on a envie de la titiller un peu, cette MG3 Hybrid+ ! Verdict : elle est véloce, pas sportive ! Entre la boîte de vitesse (3 rapports) aux étagements longs, un désaccord de suspensions (ferme en compression, trop relâché en détente) et des pneus pas adapté à aller se jeter sur les intérieurs de courbe comme s’ils avaient insulté votre mère, on n’est pas en présence d’une GTI, même si on s’en doutait un peu. Par contre, l’hybridation apporte un joli punch dans les reprises, ce qui rend la MG3 Hybrid+ très sûre lors des dépassements.

Son point fort ?

C’est bien évidemment le rapport prix / équipement / performances / prestations ! Elle joue quasiment dans la cour des Dacia Sandero, tout en offrant la même sobriété que les stars du marché et un niveau de performances et d’équipement nettement supérieur. Pour qui fait ses calculs proprement, c’est une vraie menace !

Le verdict de Stuff

En composant avec une finition moyenne et quelques lacunes sur le plan dynamique (qui n’ont pas d’incidences sur la vraie vie du quotidien), cette MG3 Hybrid+ offre un éventail de qualités et de compétences vraiment difficiles à battre à ce tarif-là…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1498 cm3

Puissance : 195 ch

Couple : 250 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 3 rapports

Poids : 1298 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,4 l /100 / 5 l/100

Prix : gamme MG3 Hybrid à partir de 19990 €, version d’essai Luxury à partir de 23490 €