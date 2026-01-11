L’écran de cet ordinateur portable conceptuel s’étend latéralement : voici pourquoi il nous a impressionné.

Lenovo n’est pas novice en matière d’ordinateurs portables à écran enroulable. Non seulement la marque a amélioré le design de son ThinkPad Rollable XD par rapport à la version originale de 2023 pour se rapprocher de la production, mais elle propose désormais également un modèle enroulable dédié au jeu.

Lenovo a présenté une multitude de concepts au CES 2026, mais le Legion Pro Rollable était sans conteste le plus fascinant. Il s’agit d’un ordinateur portable de jeu Legion Pro 7i assez classique, qui révèle ensuite un écran OLED flexible s’étendant latéralement d’une simple pression sur un bouton.

L’écran mesure initialement 16 pouces, puis se déploie jusqu’à 21,5 ou 23,8 pouces, avec des formats d’image allant de 16:10 à 21:9, voire 24:9. Cette flexibilité le rend particulièrement attractif pour les jeux de course, les simulateurs de vol et les titres en monde ouvert qui tirent pleinement parti d’un affichage ultra-large. Le prototype n’est certes pas parfait – l’écran déployé présente quelques ondulations et le couvercle n’inspire pas autant de confiance qu’un produit fini – mais en tant que démonstration du potentiel des écrans enroulables pour les ordinateurs portables de jeu, il figure parmi les concepts les plus prometteurs du salon.

Présenté au CES 2026, le concept Legion Pro à écran enroulable reprend donc le principe de l’écran enroulable et l’adapte à l’horizontale, ce qui permettrait d’emporter un ordinateur portable de jeu grand écran partout avec soi. Il utilise la technologie OLED PureSight de Lenovo, promettant une excellente qualité d’affichage en termes de couleurs et de contraste. Ce concept est basé sur le Legion Pro 7i équipé d’un processeur Intel et d’une carte graphique Nvidia, mais un futur modèle de production bénéficierait probablement d’une configuration plus personnalisée.

Actuellement, le déploiement de l’écran grâce à ses deux moteurs se contrôle par des touches, mais le représentant Lenovo avec lequel nous nous sommes entretenus a indiqué qu’une version future serait dotée d’une commande tactile/gestuelle pour dérouler l’écran, simplifiant ainsi son utilisation. Lenovo semble viser les joueurs d’e-sport réguliers avec cet appareil, mais bien sûr, aucun joueur ne pourrait en profiter, et cette technologie pourrait être réutilisée dans des ordinateurs portables plus grand public à l’avenir.

Le concept Legion Pro Rollable propose trois tailles d’écran différentes. Par défaut, l’ordinateur portable est équipé d’un écran de 16 pouces, mais celui-ci peut être étendu à 21,5 ou 24 pouces selon l’espace disponible. Apparemment, l’écran ne frotte pas contre d’autres éléments, réduisant ainsi les risques de dommages lors de son déploiement et de sa rétraction. La marque Lenovo connaît un succès grandissant depuis de nombreuses années, et ces concepts sont sans aucun doute un moyen pour elle d’attirer l’attention au-delà de sa gamme traditionnellement axée sur le travail. Mais même si certains peuvent considérer ces appareils comme un gadget, ils constituent au moins une manière originale de découvrir de nouvelles technologies susceptibles de rendre nos appareils du quotidien plus intéressants.