CES 2026 – Le Moto Razr Fold se prend pour un livre

Motorola lance son premier téléphone pliable au format livre, reprenant tous les atouts de la gamme Razr dans un format plus grand.

La gamme Razr de Motorola est l’une des plus emblématiques : lancée en 2004, elle a ensuite évolué vers des modèles pliables à clapet. D’ailleurs, le dernier Razr est mon téléphone pliable préféré, le 60 Ultra ayant obtenu la note maximale de cinq étoiles lors de notre test.

Au CES 2026, la marque a transformé le Razr en un véritable appareil pliable de type tablette. Baptisé Moto Razr Fold, il concentre tous les points forts du Razr 60 Ultra dans un format plus grand. Motorola a enfin étendu sa gamme Razr au format livre pliable, sans rien perdre de l’esprit qui a fait le succès de ses téléphones à clapet. Le Moto Razr Fold s’ouvre sur un magnifique écran 2K de 8,09 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz pour une fluidité optimale. Il s’agit d’un écran LTPO, ce qui signifie qu’il peut descendre jusqu’à 1 Hz et monter jusqu’à 120 Hz. Bien que Motorola n’ait rien annoncé officiellement à ce sujet, on peut s’attendre à ce que le Razr Fold soit équipé d’un écran toujours allumé et d’un taux de rafraîchissement d’au moins 90 Hz (mais plus probablement de 120 Hz).

Replié, il offre un écran externe de 6,56 pouces pour une utilisation classique. À l’arrière, on trouve trois capteurs de 50 Mpx : un objectif principal, un ultra grand-angle avec fonction macro et un téléobjectif périscopique 3x, ainsi que l’enregistrement vidéo Dolby Vision. La compatibilité avec le stylet Moto Pen Ultra de Motorola et une interface repensée pour le multitâche indiquent clairement que ce modèle vise les utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold.

À l’arrière, on trouve trois objectifs de 50 MP : un principal, un ultra grand-angle/macro et un téléobjectif périscopique 3x. Tous sont équipés d’un capteur Sony LYTIA, garantissant ainsi de belles photos. Le téléphone prend également en charge l’enregistrement Dolby Vision, une fonctionnalité qui me ravit. Un appareil photo externe de 32 MP est dédié aux selfies, tandis qu’un appareil photo interne de 20 MP gère les appels vidéo et les photos de groupe.

Puisqu’on est en 2026, vous pourrez utiliser des fonctionnalités d’IA comme « Rattrape-moi » et « Prochaine étape » pour vous aider à rester organisé. J’imagine que Gemini et Circle to Search seront également de la partie. Motorola accompagne l’appareil avec son stylet Moto Pen Ultra, ce qui laisse penser qu’ils ciblent bien les utilisateurs du Galaxy Z Fold. L’interface a été repensée avec des mises en page flexibles et des panneaux adaptatifs pour tirer pleinement parti du grand écran.

Le prix et la disponibilité restent à confirmer, mais si les rumeurs se confirment, il pourrait être plus abordable que son concurrent Samsung. Affaire à suivre.