CES 2026 – La nouvelle gamme OLED de LG rend notre téléviseur préféré encore plus lumineux

Plus tôt cette année, nous avons testé le LG G5, le téléviseur OLED phare de la marque pour 2025. Nous avions alors déclaré : « Le LG G5 est le meilleur et le plus lumineux téléviseur OLED que l’on ait jamais testé. Ce téléviseur 4K n’est pas simplement une légère amélioration par rapport à son prédécesseur ; c’est un véritable bond en avant. » En fait, le G5 était notre téléviseur préféré de l’année dernière.

LG a dévoilé sa nouvelle gamme OLED au CES 2026, et elle semble être une amélioration de tout ce que l’on aimait déjà sur le G5, poussée à l’extrême. Cette nouvelle génération rend l’expérience visuelle plus lumineuse, plus nette et plus polyvalente, sans rien perdre de ce qui faisait son charme à l’origine

Le nouveau fleuron de la gamme est l’OLED G6, que LG annonce environ 20 % plus lumineux que le G5. Sachant que le G5 atteignait déjà près de 2 400 nits en crête, cela représente près de 3 000 nits avec le G6. Fini le temps où les téléviseurs OLED manquaient de netteté dans les pièces lumineuses. Cette luminosité impressionnante est rendue possible grâce à la nouvelle dalle Primary RGB Tandem 2.0 de LG, associée à la technologie Hyper Radiant Color, conçue pour optimiser simultanément la luminance, le volume des couleurs et le contraste.

LG utilise un nouveau revêtement Reflection Free Premium sur le G6, annonçant une réflectance d’écran inférieure à 0,5 % tout en conservant des noirs parfaits. C’était l’un des rares points faibles du G5 dans un salon, donc voir LG s’investir autant sur ce point est tout à fait logique. J’ai toujours été impressionné par le revêtement antireflet de Samsung, mais je n’aurais jamais opté pour cette marque à cause de l’absence de Dolby Vision.

Le G6 intègre également un mode Ambient Filmmaker, utilisant un capteur de luminosité intégré pour adapter l’image à la pièce sans compromettre la précision des réglages. Je dois l’avouer, cela semble intéressant. Mais il me faudra tester le téléviseur avant de me prononcer sur son utilité ou s’il s’agit d’un de ces réglages d’IA à désactiver immédiatement.

Le jeu vidéo est un autre domaine sur lequel LG mise. Le G6 est compatible avec Nvidia G-Sync, FreeSync Premium Pro et prend en charge la 4K jusqu’à 165 Hz, ainsi qu’un mode Motion Booster permettant de jouer en 1080p à 330 Hz. Il est également présenté comme le premier téléviseur au monde intégrant le jeu en nuage 4K à 120 Hz via GeForce Now, et compatible avec les manettes Bluetooth à latence ultra-faible.

Pour la première fois, LG divise sa série C en deux modèles, juste en dessous de son modèle phare. On trouve désormais le LG C6 standard et le LG C6H, un modèle plus haut de gamme. Le C6H est uniquement disponible en 77 et 83 pouces. Point important : il utilise une dalle Primary RGB Tandem similaire à celle du G5 de l’année dernière. LG affirme que cela devrait lui conférer une luminosité équivalente à celle de l’ancien modèle phare, un atout majeur pour ceux qui souhaitent un grand écran OLED sans pour autant investir dans un modèle de la série G. Le C6 standard est disponible en 42, 48, 55 et 65 pouces et utilise une dalle plus classique, plus proche de celle du C5 de l’année dernière.

Les modèles G6 et C6 sont tous deux équipés du nouveau processeur Alpha 11 AI Gen 3 de LG. Ce processeur offre une expérience webOS plus rapide et un nombre croissant de fonctionnalités basées sur l’IA, dont un nouveau hub IA… si cela vous intéresse. Côté image, la technologie AI Genre TruMotion ajuste automatiquement la gestion du mouvement en fonction du contenu visionné, tandis que l’AI Super Upscaling s’adapte au genre et à la scène plutôt que d’appliquer un traitement standard. Le son est également pris en charge par AI Sound Pro, offrant un upmix virtuel 11.1.2, mais la prise en charge du DTS reste absente, comme sur le G5.

Outre l’OLED, LG a également confirmé une gamme étendue de téléviseurs mini-LED QNED, avec des tailles d’écran allant jusqu’à 115 pouces, équipés du processeur Alpha 8 AI de 3e génération et de la technologie Dynamic QNED Color Pro.

La gamme Gallery TV est également disponible, avec un cadre inclus et un abonnement Gallery+ donnant accès à près de 5 000 images, dont des œuvres d’art générées par IA via Gemini sur webOS. Un clin d’œil amusant, puisque le nom original de la série G signifiait autrefois « Galerie ». LG souhaite clairement différencier les téléviseurs axés sur l’art de ses modèles OLED haut de gamme.

LG a également remis au goût du jour l’un de ses designs les plus emblématiques avec le téléviseur W6 Wallpaper. Il s’agit essentiellement de l’écran et du processeur du G6, intégrés dans un boîtier ultra-fin de 9,9 mm, associés à un boîtier sans fil Zero Connect qui gère toutes les entrées. Le panneau lui-même ne nécessite qu’un câble d’alimentation, ce qui lui permet d’être parfaitement encastré au mur. Le boîtier Zero Connect, plus compact, peut transmettre sans fil des vidéos 4K HDR 165 Hz de haute qualité, même dissimulé dans un placard, à condition de rester à une distance d’environ 9 mètres.

LG n’a pas encore annoncé les prix ni les dates de sortie précises des G6, C6, C6H et W6. L’entreprise a également confirmé l’arrivée d’un téléviseur OLED B6 plus abordable plus tard en 2026 ; les détails concernant la disponibilité de cette nouvelle gamme devraient être communiqués ultérieurement.