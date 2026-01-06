Garmin offre aux sportifs une raison de plus de s’abonner à Connect+

Le suivi nutritionnel rejoint la liste croissante des avantages de Connect+

Si vous hésitiez encore à souscrire à Connect+, le service d’abonnement de Garmin dédié au fitness, le spécialiste des montres de sport vient de dévoiler son principal atout : le suivi nutritionnel intégré à l’application. Arrivant à point nommé pour tenir ses bonnes résolutions de la nouvelle année, ce nouvel outil complet de journal alimentaire constitue une alternative intéressante aux applications tierces.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Garmin Connect étaient redirigés vers MyFitnessPal pour intégrer leurs données caloriques à leurs entraînements. Cela impliquait de jongler entre plusieurs applications, et le suivi des macronutriments (protéines, lipides et glucides) nécessitait un abonnement premium. Les applications concurrentes gratuites n’étaient pas aussi bien intégrées à Connect.

Désormais, vous pourrez suivre vos calories et vos macronutriments directement depuis l’application Garmin, à condition d’avoir le matériel compatible, directement sur votre poignet. Les montres connectées Garmin compatibles afficheront des aperçus nutritionnels, enregistreront vos aliments favoris et les aliments récemment consommés, et si votre appareil est compatible avec la commande vocale, vous pourrez ouvrir l’application Nutrition par simple commande vocale. L’application propose toutes les fonctionnalités de suivi alimentaire attendues, notamment une base de données exhaustive couvrant les aliments emballés et les plats de restaurant. Vous pouvez scanner les codes-barres avec votre téléphone ou laisser l’IA identifier le contenu de votre assiette grâce à une photo. Les repas personnalisés peuvent être enregistrés pour une utilisation ultérieure.

Des recommandations caloriques peuvent être générées en fonction de votre taille, votre poids, votre niveau d’activité et votre dépense énergétique moyenne, ou ajustées pour atteindre des objectifs spécifiques, comme augmenter votre apport en protéines.

Les sportifs apprécieront de disposer d’informations nutritionnelles sur leur tableau de bord de performance ; Garmin estime que cela leur permettra de mieux comprendre l’impact de leur alimentation sur leur entraînement et leur santé globale. L’application peut également générer des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur les calories cibles et consommées, afin d’encourager de meilleures habitudes.

Les sportifs soucieux de leur alimentation qui souhaitent tester le suivi nutritionnel peuvent s’inscrire à Garmin Connect+ pour un essai gratuit de 30 jours. Garmin propose également une seconde période d’essai de 14 jours pour les clients ayant déjà utilisé Connect+.

L’abonnement coûte ensuite 70 € par an ou 7 € par mois – un tarif plus avantageux qu’un abonnement premium MyFitnessPal, avec de nombreux avantages supplémentaires : un bilan de forme de fin d’année (à la manière de Spotify Wrapped), des analyses Active Intelligence basées sur l’IA, un tableau de bord de performance plus détaillé, la planification d’itinéraires Garmin Trails et des cartes 3D.