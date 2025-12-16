OnePlus dévoile de nouveaux détails sur la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite

Processeur puissant, batterie longue durée, nouveau stylet pour la prochaine tablette, et un écran ultra-lumineux et la technologie Aqua Touch pour la nouvelle smartwatch…

OnePlus dévoile aujourd’hui de nouvelles informations sur la OnePlus Pad Go 2, sa future tablette, ainsi que sur la toute nouvelle OnePlus Watch Lite, son dernier wearable. Succédant au modèle lancé en 2023, la OnePlus Pad Go 2 embarque un processeur performant, une batterie longue durée, un écran de grande qualité et un stylet inédit pensé pour accompagner étudiants et jeunes actifs, aussi bien dans leur travail que dans leurs moments de détente. De son côté, la OnePlus Watch Lite mise sur un écran ultra-lumineux avec technologie Aqua Touch et regroupe toutes les fonctionnalités essentielles d’une montre connectée, tout en restant accessible. OnePlus dévoilera davantage d’informations sur la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite lors du lancement officiel prévu le 17 décembre.



OnePlus Pad Go 2 : performances, autonomie et expérience visuelle de haut niveau

OnePlus a révélé aujourd’hui aujourd’hui que la OnePlus Pad Go 2 intègre le chipset octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra, gravé en 4 nm. Cette architecture avancée garantit des performances puissantes et constantes, du premier jour jusqu’à quatre ans d’utilisation, comme le confirme le test TÜV SÜD sur la fluidité.

Côté autonomie, la OnePlus Pad Go 2 embarque une imposante batterie de 10 050 mAh compatible avec la charge SUPERVOOC 33 W. Elle assure jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, 53 heures d’écoute musicale ou 60 jours en veille. La tablette peut même charger vos autres appareils. En effet, grâce à la recharge inversée filaire, elle peut recharger un téléphone en cas d’urgence, évitant ainsi les pannes de batterie de dernière minute.

L’expérience visuelle n’est pas en reste. La tablette est dotée d’un écran de 12,1 pouces (30,73 cm) affichant 284 ppp, une luminosité HBM de 900 nits et une couverture DCI-P3 de 98 %. Son format 7:5 et son ratio d’affichage de 88,5 % offrent un large espace de travail ou de divertissement, sans avoir à zoomer ou ajuster l’affichage. Compatible Dolby Vision et certifié TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, l’écran garantit un confort optimal tout au long de la journée. Il se prête particulièrement bien au logiciel interne Open Canvas, considéré comme l’un des meilleurs outils de multitâche sur grand écran, permettant d’activer facilement le mode écran partagé et de naviguer entre plusieurs fenêtres.

Enfin, OnePlus a dévoilé de nouveaux détails sur le OnePlus Pad Go 2 Stylo, le tout premier stylet compatible avec la gamme Pad Go. Pensé pour booster la productivité, la prise de notes et les usages créatifs, il bénéficie d’une charge ultra-rapide : dix minutes suffisent pour passer de 0 % à une autonomie permettant une demi-journée d’écriture ou de dessin.



OnePlus Watch Lite : un confort optimal et un écran haut de gamme

En outre, OnePlus présente également aujourd’hui les nouveautés de sa dernière montre connectée, la OnePlus Watch Lite. Conçue pour être portée du matin au soir, elle embarque un écran AMOLED de 1,46 pouce ultra-lumineux, garantissant une excellente lisibilité en toutes circonstances. Avec une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits en mode Sport, l’affichage reste parfaitement visible même en plein soleil. La montre intègre aussi la technologie Aqua Touch, qui assure une réactivité optimale de l’écran, y compris lorsque vos mains sont mouillées pendant un entraînement intensif.

