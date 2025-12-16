Dyson dévoile le Spot+Scrub Ai, son premier robot aspirateur laveur

Un appareil conçu pour détecter, identifier et éliminer les tâches cachées grâce à une intelligence artificielle avancée et un rouleau humide autonettoyant.

Dyson présente le Dyson Spot+Scrub Ai (1199 euros), son premier robot aspirateur laveurpensé pour le nettoyage combiné des sols secs et humides. Cet appareil associe

intelligence artificielle, navigation de précision et rouleau humide autonettoyant

pour offrir un nettoyage complet et hygiénique. Grâce à son système de vision, il

détecte et identifie les tâches, ajuste son comportement en temps réel et repasse

plusieurs fois jusqu’à leur élimination. « La saleté n’a plus aucun endroit où se cacher », estime James Dyson, fondateur de Dyson.

Le système de détection des taches par intelligence artificielle utilise la vision artificielle un éclairage vert de type laser pour identifier près de 200 substances et objets et repasse plusieurs fois sur les taches jusqu’à leur élimination complète. Le système d’hydratation en 12 points fournit de l’eau propre et chauffée, tandis que son rouleau intégré soulève et élimine simultanément les taches tenaces. Le rouleau humide se nettoie à chaque rotation, garantissant ainsi un sol propre à chaque endroit, avec de l’eau fraîche.

Ce Dyson Spot+Scrub Ai suit une approche en trois étapes, inspirée des gestes humains pour traiter une tache localisée : détection, réaction et vérification. Une caméra haute résolution combinée à un éclairage vert semblable à un laser permet d’identifier les taches invisibles et d’ajuster le nettoyage en temps réel jusqu’à ce que la tâche soit éliminée. Le robot contrôle ensuite que la zone est propre, repassant si nécessaire jusqu’à 15 fois.

