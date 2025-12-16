Les nouveaux chargeurs sans fil Qi2 Vastmarke d’Ikea ​​sont mignons, abordables et pratiques

La nouvelle gamme Vastmarke d’Ikea ​​propose des chargeurs sans fil compatibles Qi2 qui se connectent magnétiquement à votre smartphone.

Les initiatives pratiques d’Ikea ​​dans le domaine de la technologie continuent de séduire, et nous sommes conquis par ce trio de chargeurs sans fil Qi2 originaux et économiques. Ces chargeurs se déclinent en plusieurs formes et tailles, mais le plus remarquable de la gamme Vastmarke est un bol en verre lumineux qui permet de recharger votre téléphone en son centre, tout en offrant un espace de rangement pour les petits objets faciles à égarer comme les clés, la montre et les lunettes.

La lumière s’allume en appuyant sur le disque de chargement central, ce qui, selon Ikea, est bien pratique pour se lever la nuit. Dans un monde de chargeurs peu esthétiques, celui-ci est une véritable source de lumière.

Le bol peut recharger les téléphones compatibles à une vitesse de 15 W (ou 20 W avec l’adaptateur vendu séparément) et semble pratique sur une table de chevet ou dans une entrée si vous souhaitez ranger votre téléphone avec vos clés, sans être dérangé par les notifications pendant la nuit.

On trouve ensuite un « donut rouge joyeux » autour duquel le câble de chargement peut s’enrouler. Il peut également être ouvert et utilisé comme poignée pendant la charge. Enfin, Ikea propose un support vertical avec une plateforme magnétique qui permet de positionner le téléphone à un angle optimal pour une meilleure visibilité.

Ces trois appareils sont disponibles en France, à partir de 8 euros. Ils sont tous fournis avec un câble de chargement USB-C ; l’adaptateur est vendu séparément.