Phone (3a) Community Edition, un nouveau modèle pour cocréer des produits avec les fans 

Neuf mois. Plus de 700 propositions. Quatre créateurs émergents. Un smartphone qui montre ce qu’il est possible de réaliser lorsqu’une entreprise construit avec sa communauté, et pas seulement pour elle.

Nothing a dévoilé aujourd’hui le Phone (3a) Community Edition, fruit de son dernier projet Community Edition, une initiative visant à repenser la façon dont les produits technologiques grand public sont fabriqués en invitant des fans talentueux à contribuer à la conception de véritables appareils.



Plutôt que de considérer la communauté comme une simple source de retour d’information, le programme déniche des talents créatifs émergents et leur donne la possibilité de façonner le design, les logiciels et le marketing du produit. L’édition 2025 couvre tous les aspects, de la conception matérielle aux éléments personnalisés de l’écran de verrouillage, en passant par l’emballage et le marketing, offrant ainsi à la prochaine génération de talents créatifs une plateforme pour briller. L’édition 2024 a remporté le prestigieux iF Design Gold Award.



L’édition de cette année a attiré plus de 700 candidatures dans les domaines du design, des logiciels, des accessoires et de la narration visuelle, soulignant l’intérêt croissant des créateurs qui souhaitent une collaboration plus profonde et plus significative avec les marques qu’ils aiment.



Les quatre lauréats – Emre Kayganacl (conception matérielle), Ambrogio Tacconi & Louis Aymond (accessoires), Jad Zock (conception de l’horloge et du fond d’écran de l’écran de verrouillage) et Sushruta Sarkar (campagne marketing) – ont été sélectionnés pour leur originalité, leur savoir-faire et leur capacité à faire progresser le langage de conception de Nothing. Chacun d’entre eux représente un talent émergent dans son domaine, et le programme leur offre une plateforme rare : la possibilité de cocréer avec une entreprise technologique mondiale et de voir leurs idées se concrétiser.



Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes de conception, de développement logiciel, de marketing et de création de Nothing à Londres, transformant les concepts en produits prêts à être commercialisés. Cela illustre une fois de plus la conviction de Nothing que les bonnes idées peuvent venir de partout et que la cocréation peut donner naissance à un nouveau type de relation où les fans contribuent comme s’ils faisaient partie intégrante de l’équipe.



Pour cette édition, Nothing a affiné le processus en publiant tous les briefs simultanément et en donnant aux participants plus de temps et de ressources pour réfléchir avec les équipes de Nothing. L’entreprise a également introduit un prix en espèces de 1 000 £ par catégorie afin d’aider les créateurs à développer leur travail.



Au-delà de la cocréation de produits, Nothing élabore un modèle plus large dans lequel sa communauté contribue à définir l’orientation de l’entreprise. Parallèlement à des initiatives telles que la Community Edition et l’élection d’un observateur du conseil d’administration issu de la communauté, qui apporte le point de vue de cette dernière lors des réunions du conseil d’administration de Nothing, l’entreprise continue d’élargir les possibilités de participation des fans à son avenir.



La semaine dernière, Nothing a lancé un nouveau cycle d’investissement communautaire de 5 millions de dollars, avec une valorisation de 1,3 milliard de dollars pour sa série C, offrant ainsi à ses supporters la possibilité d’investir au même prix par action que les investisseurs institutionnels. Ce cycle reflète le passage de Nothing de la création de sa base matérielle à la construction de systèmes d’exploitation natifs pour l’IA, ainsi que sa conviction que la prochaine ère de la technologie personnelle doit être façonnée avec les personnes qui l’utilisent.



L’accès anticipé sera ouvert le 10 décembre via Crowdcube, et l’accès public à partir du 11 décembre.



Étape 1 – Conception matérielle

La conception matérielle et l’emballage gagnants, réalisés par Emre Kayganacl, s’inspirent de l’esthétique technologique de la fin des années 90 et du début des années 2000, à une époque où les produits étaient très différents de ceux que l’on trouve aujourd’hui sur le marché. Il s’agit d’une exploration audacieuse, nouvelle et nostalgique des couleurs, qui rappelle les jouets d’antan, tout en restant fidèle à l’identité futuriste du Nothing Phone (3a).



Étape 2 – Accessoire

Le design gagnant de l’accessoire, une nouvelle catégorie pour 2025, est le Dice. Les dés sont utilisés depuis plus de 5 000 ans dans toutes les cultures comme symboles du hasard, de la stratégie, du jeu et des moments partagés. Chaque face comporte des chiffres rendus dans la police Ndot 55 de Nothing, alliant l’esthétique classique des dés à l’identité précise et technologique de la marque. Cet accessoire s’inscrit dans un langage ludique mondial avec une signature Nothing distincte.



Le design a été créé par Ambrogio Tacconi et Louis Aymonod (Reveland), qui ont travaillé avec l’équipe Nothing Brand & Creative pour lui donner vie.



Étape 3 – Conception de l’horloge et du fond d’écran de l’écran de verrouillage

L’élément de conception logicielle gagnant est un cadran d’horloge personnalisé comprenant plusieurs graisses de police. La conception réduit l’encombrement visuel et guide intuitivement le regard vers les éléments clés. Elle s’aligne également sur la philosophie et l’esthétique intentionnelle de Nothing, ce qui signifie que les utilisateurs n’oublient plus instantanément les chiffres qu’ils viennent de consulter. La conception a été créée par Jad Zock, qui a collaboré avec l’équipe Nothing Software à Londres.



L’appareil est également livré avec un fond d’écran exclusif conçu par Jad comme un pont visuel entre la couleur et la texture de l’arrière et l’interface avant. Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre versions : deux bleues et deux violettes, faisant référence à d’autres explorations de couleurs et à des « easter eggs » cachés et ludiques.

Étape 4 – Campagne marketing

« Made Together » est une campagne qui célèbre le processus de conception et la collaboration au sein de la communauté Nothing. Le langage de conception et les activations reflètent l’essence même de Nothing, qui est de « rendre la technologie amusante pour inspirer la créativité humaine ».



L’aspect clé de cette campagne est qu’elle n’est pas liée à un design final spécifique du téléphone, mais célèbre plutôt le concept de collaboration en lui-même. Quel que soit le design finalement choisi pour le téléphone, la campagne reste pertinente et percutante. La campagne a été créée par Sushruta Sarkar, qui a travaillé avec l’équipe marketing de Nothing pour lui donner vie.



Le Phone (3a) Community Edition est disponible sur tous les marchés et a été développé sur le Phone (3a) 12+256 Go. Nothing ne produira que 1 000 unités du Phone (3a) Community Edition. Le public pourra s’inscrire du 9 au 11 décembre, avant l’ouverture d’une fenêtre de vente limitée le 12 décembre via nothing.tech. Le prix est de 379 €.

Pour vous inscrire avant l’ouverture des ventes, rendez-vous sur nothing.tech.