Voilà la nouvelle innovation du créateur de la montre Pebble…

Pebble fait son grand retour avec une bague connectée dotée d’intelligence artificielle, qui prend des notes discrètement et efficacement.

Les gadgets sont de retour ! Nous en sommes convaincus. Difficile de se baser sur quoi que ce soit, mais considérez ceci comme une annonce officielle. Il ne s’agit pas simplement de technologie pour le plaisir, mais d’un objet passionnant que vous aurez envie d’utiliser. Pour ceux qui l’auraient manqué, Pebble, les créateurs de la première montre connectée, sont de retour avec l’équivalent, en version connectée, des téléphones portables classiques. Moins sophistiquées, certes, mais avec un design élégant qui vous permet de rester connecté au monde réel.

La dernière nouveauté de la marque est une bague connectée appelée Index 01. Attention, il ne s’agit pas d’un traqueur d’activité, mais d’un outil de prise de notes basé sur l’IA, une version plus simple de Plaud. L’IA est présente, mais de manière discrète et utile, loin de toute vision dystopique. Le principe est simple : lorsqu’une idée vous vient à l’esprit – « acheter du lait d’avoine », « répondre à maman par SMS », vous voyez le genre – au lieu de chercher frénétiquement votre téléphone ou de compter sur votre mémoire, vous appuyez sur un bouton de votre doigt et vous la chuchotez à votre bague. L’Index 01 est en quelque sorte un disque dur externe pour vos notes ou vos listes de tâches, dissimulé sous l’apparence d’un bijou minimaliste.

Elle possède un seul bouton physique, pas d’écran, et vous n’avez pas besoin de la sortir de votre poche. Il suffit d’appuyer, de parler, et elle fait le reste. Cette bague ne prétend pas être votre amie, votre thérapeute ou un être omniscient et omnipotent comme d’autres appareils dotés d’IA – et c’est tant mieux. Elle n’est pas « à l’écoute en permanence », vous devez maintenir le bouton enfoncé pour enregistrer.

La bague synchronise l’audio, le transcrit avec un modèle local (tout reste donc sur votre appareil) et l’enregistre dans l’application Pebble. Elle stocke jusqu’à cinq minutes d’audio directement sur la bague ; ainsi, même si votre téléphone n’est pas à proximité, vous n’avez plus à vous en soucier. Elle reconnaît les rappels, les entrées de calendrier et les notes. Vous pouvez les consulter dans l’application Pebble ou les exporter vers votre calendrier, votre liste de tâches ou Notion. Elle se synchronise même avec vos contacts pour savoir à qui vous faites référence.

L’un de ses atouts majeurs ? Elle n’a jamais besoin d’être rechargée. Pebble a intégré toutes ces fonctionnalités dans un objet de la taille d’une alliance et l’alimente avec une pile pour appareil auditif d’une autonomie d’au moins deux ans. Fini les galères avec un chargeur propriétaire capricieux qui disparaît au moment où vous en avez besoin.

L’Index 01 est disponible en précommande dès maintenant au prix de 75 $. Son prix passera à 99 $ lors du début des livraisons, en mars 2026. Elle se décline en trois couleurs : noir mat, or poli et argent poli. Disponible en huit tailles de bagues américaines, elle s’adaptera parfaitement à votre doigt.