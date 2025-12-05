Rakuten Kobo propose la lecture mains libres

Rakuten Kobo lance la Kobo Remote, conçue pour les liseuses Kobo. Cette télécommande offre une expérience de lecture ultra confortable, permettant de tourner les pages d’un simple clic, sans même lever le petit doigt.



Disponible en noir et blanc, elle permet de tourner les pages d’avant en arrière grâce à des commandes intuitives, pour une immersion sans interruption. Conçue pour compléter parfaitement la liseuse Kobo, la télécommande assure une lecture ininterrompue grâce à un appareil pensé uniquement pour les liseuses Kobo. Compatible avec toutes les liseuses Kobo dotées du Bluetooth, comme: la Kobo Libra Colour, Kobo Clara Colour, Kobo Clara BW, Kobo Sage, Kobo Elipsa 2E, Kobo Clara 2E, Kobo Libra 2 et Kobo Elipsa.

Elle se synchronise immédiatement via Bluetooth à la liseuse en appuyant sur un seul bouton. Grâce à sa fonction intelligente de mise en veille/réveil, elle est toujours prête à l’emploi. Profitez de plusieurs mois de lecture ininterrompue avec une simple pile AAA facilement remplaçable. Sans attaches ni fixations, votre lecture reste dégagée, sans rien de superflu à transporter ou à recharger.



Avec une inclinaison de 20 degrés, la télécommande Kobo se glisse naturellement dans la main et permet des heures de lecture confortable avec un minimum d’effort. Un simple clic suffit pour tourner les pages. La télécommande Kobo est proposée à 29,99 €.