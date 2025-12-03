Realme lance le GT 8 Pro

Realme annonce aujourd’hui le lancement officiel du GT 8 Pro, son nouveau smartphone flagship.



Le GT 8 Pro introduit le premier design modulaire mécanique au monde, avec un module interchangeable via deux vis Torx pour changer le style du smartphone en 30 secondes. Il associe finitions premium, certifications IP69/IP68/IP66 et batterie 7000 mAh avec charge 120 W et sans-fil 50 W : le tout dans seulement 8,2 mm d’épaisseur.

Développé en partenariat avec RICOH GR, le système photo du GT 8 Pro embrasse l’esprit de la street photography : immédiateté, spontanéité, créativité. Les focales emblématiques GR et les rendus colorimétriques exclusifs permettent d’obtenir des images naturelles et expressives, sans aller dans les menus ou les retouches.

Un téléobjectif 200 MP complète le système photo et offre un zoom jusqu’à 12× sans perte. Grâce à son capteur 2× plus grand que l’iPhone 17 Pro Max, le GT 8 Pro performe même dans la nuit et a la possibilité de prendre des photos en 8K Hi-Res. Le GT 8 Pro s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 3 nm, épaulé par le Hyper Vision+ AI Chip, pour offrir des performances CPU et GPU nettement supérieures tout en restant remarquablement efficace. Son système de refroidissement de 7000 mm² assure une stabilité que peu de concurrents égalent. L’écran 2K 144 Hz, culminant à 7000 nits et 3200 Hz en touch sampling, figure parmi les meilleurs du marché. Enfin, la batterie Titan 7000 mAh et la charge 120 W permettent un passage de 0 à 50 % en 15 minutes, un avantage réel face aux autres modèles premium.