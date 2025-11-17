La TAG Heuer Connected E5 est la première montre connectée non Apple à obtenir le label « Conçue pour iPhone », offrant enfin aux utilisateurs d’iPhone une véritable alternative de luxe à l’Apple Watch.

Lancée le mois dernier, la TAG Heuer Connected E5 est peut-être la montre connectée la plus importante de la marque à ce jour, non pas parce qu’elle révolutionne le genre, mais parce qu’elle fonctionne enfin parfaitement avec un iPhone.

Jusqu’à présent, tous les modèles TAG Heuer Connected fonctionnaient sous Wear OS de Google. Ils étaient superbes, fonctionnaient parfaitement avec Android, mais semblaient toujours un peu en retrait lorsqu’ils étaient associés à un iPhone. Tout a changé. La Calibre E5 Connected est la première montre connectée, hormis l’Apple Watch, à obtenir la certification officielle « Made for iPhone » d’Apple. Cette simple formule pourrait sembler un argument marketing, mais il s’agit d’une véritable avancée. TAG Heuer rejoint ainsi un club très fermé, qui ne comptait auparavant qu’un seul membre. Et pour tous ceux qui ont toujours rêvé d’une expérience montre connectée optimale sans pour autant adopter le design d’Apple, c’est un événement majeur.

« Made for iPhone », pourquoi c’est important ?

TAG Heuer a visiblement décidé que cela suffisait. Près de 70 % des utilisateurs de la Connected possèdent un iPhone ; il était donc essentiel de concevoir une montre parfaitement compatible avec iOS. C’est pourquoi TAG Heuer a abandonné Wear OS de Google au profit de sa propre plateforme interne, TAG Heuer OS. Un changement majeur qui permet enfin à l’entreprise d’optimiser le fonctionnement de sa montre avec les appareils Apple.

Que signifie réellement « Conçu pour iPhone » ? D’un point de vue technique, la certification « Conçu pour iPhone » n’est pas qu’un argument marketing. Elle signifie qu’Apple a testé et approuvé le matériel pour qu’il réponde à ses normes de performance et de compatibilité. Cela garantit une communication optimale entre la montre et votre iPhone, sans les problèmes de Bluetooth et les solutions logicielles de contournement qui affectaient les modèles précédents. Cela ouvre également la voie à des mises à jour plus régulières et à une intégration plus poussée à l’avenir. Résultat ? Un jumelage plus rapide, des connexions Bluetooth plus stables, une synchronisation plus fluide et des notifications qui s’affichent au bon moment. En bref, l’E5 s’intègre parfaitement à l’écosystème iPhone, au lieu d’y être ajoutée de manière maladroite. Au quotidien, les avantages sont également évidents. Vous pouvez répondre aux appels (fonctionnalité impossible avec Wear OS sur iPhone), consulter vos messages, contrôler votre musique et suivre votre activité physique.



La TAG Heuer Connected E5 est-elle toujours compatible avec Android ?

Oui, la TAG Heuer Connected Calibre E5 est toujours compatible avec les appareils Android. Cependant, son fonctionnement diffère légèrement des modèles précédents fonctionnant sous Wear OS. TAG Heuer OS est basé sur la plateforme open source Android. Cela signifie que même si vous pouvez la connecter à un téléphone Android (et iOS), vous ne bénéficierez pas de certains avantages natifs de Wear OS (listés ci-dessous).

Y a-t-il des compromis à faire ? Bien sûr, il y a toujours des limitations. La Connected E5 ne dispose pas d’un écosystème d’applications comme Wear OS ou l’Apple Watch, et le paiement sans contact n’est pas disponible. Ce sont deux absences importantes. Mais en prenant les choses en main, TAG Heuer peut ajouter ces fonctionnalités à son propre rythme, sans dépendre de Google ni d’aucun autre fournisseur.

Il est également important de noter que le label « Conçu pour iPhone » ne se contente pas d’assurer la compatibilité ; il change la perception. Il indique que TAG Heuer ne se contente pas d’être une option secondaire pour les utilisateurs Android. La vénérable maison horlogère suisse souhaite offrir l’expérience ultime en matière de montre connectée à tous, quel que soit le téléphone qu’ils utilisent.