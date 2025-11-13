Redmagic 11 Pro, le nouveau roi du jeu mobile

Avec le lancement mondial du Redmagic 11 Pro, Redmagic établit une nouvelle référence en matière de jeu mobile haut de gamme grâce à son système de refroidissement liquide AquaCore, une première dans l’industrie.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de la puce dédiée Redmagic RedCore R4, le 11 Pro offre une vitesse exceptionnelle, une fluidité d’image optimale et des fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA. Sa batterie de 7 500 mAh et son système de refroidissement avancé garantissent des performances optimales et constantes, même lors de longues sessions de jeu. Combinant une technologie d’affichage de nouvelle génération, une mémoire et un stockage ultra-rapides, ainsi que des améliorations de jeu avancées, le 11 Pro redéfinit l’expérience de jeu mobile immersive et performante pour les joueurs les plus exigeants.

Le Redmagic 11 Pro est proposé à 669 € via redmagic.gg.Il est disponible en trois configurations : 12 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 24 Go + 1 To, et se décline en trois coloris : Cryo, Nightfreeze et Subzero.