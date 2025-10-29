Les chaussures robotisées Project Amplify de Nike offrent aux coureurs des muscles supplémentaires pour les mollets

Nike prévoit le lancement grand public des chaussures Project Amplify, le premier système de course motorisé au monde conçu pour les athlètes amateurs.

Si les chaussures de course Nike Vaporfly Next Super ont suscité la controverse en permettant à Eliud Kipchoge de courir le marathon en moins de deux heures, il est peu probable que World Athletics adhère à la dernière innovation du géant du sport : le premier système de chaussures motorisé au monde.

Nike a annoncé aujourd’hui le Project Amplify, une paire de chaussures robotisées qui n’est pas conçue pour les athlètes de haut niveau, mais pour aider les athlètes amateurs à aller un peu plus vite et plus loin, sans trop solliciter leurs jambes. L’entreprise vise à cibler les personnes qui parcourent actuellement des kilomètres en 10 à 12 minutes. Inscrivez-moi !

Nike explique que ces chaussures, dotées d’un collier autour du tibia et du mollet, ainsi que d’un système englobant le talon et le côté du pied, sont composées d’un moteur, d’une courroie de transmission et d’une batterie rechargeable intégrée au collier. Ensemble, ils contribuent à « améliorer le mouvement naturel du bas de la jambe et de la cheville » et procurent « une seconde paire de muscles calmes ». Sympa.

Les chaussures sont équipées d’une plaque en fibre de carbone et peuvent être portées indépendamment du système robotique. Nike précise que cette aide, encore en phase de test préliminaire, est conçue pour tous ceux qui souhaitent courir ou marcher un peu plus souvent, ou peut-être prolonger leur activité. Nike compare cette innovation aux vélos électriques qui permettent aux cyclistes de prolonger leurs sorties ou de parcourir de plus longues distances.