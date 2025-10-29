Speak, le premier tuteur d’anglais intelligent propulsé par l’IA

Speak, l’application conversationnelle soutenue par l’OpenAI Startup Fund, arrive en France.

Déjà adoptée par plus de 15 millions d’utilisateurs dans 40 pays et valorisée 1 milliard de dollars, Speak est le premier tuteur d’anglais intelligent propulsé par l’IA, pensé pour franchir le cap le plus difficile : l’aisance à l’oral. Speak n’est pas juste un module de traduction ou de reconnaissance vocale. L’appli est pensée dès le départ comme un tuteur de conversation qui adapte les dialogues, corrige la prononciation et simule des interactions réalistes. L’IA s’adapte au niveau de chaque utilisateur, propose des scénarios de conversation personnalisés (voyage, boulot, quotidien) et fournit un feedback en temps réel. Contrairement aux outils génériques, Speak est vraiment axée sur l’expérience “parler pour apprendre” et non pas simplement traduire ou comprendre.