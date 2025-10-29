EBO Air 2 Plus, le petit robot à tout faire

L’EBO Air 2 Plus permet des appels vidéo avec vos proches. Grâce à ses yeux à double écran, il est possible de passer des appels vidéo sans avoir à utiliser son téléphone. Les expressions oculaires personnalisables ainsi que la technologie de suivi intelligent du regard créent une connexion encore plus émotionnelle.

Avec sa fonction multi-IA, l’EBO Air 2 Plus devient un compagnon de conversation, offrant non seulement des réponses intelligentes mais aussi des idées créatives. En mode « perroquet », le robot imite les mots avec des voix amusantes, garantissant ainsi un divertissement plein d’humour.





Pour plus de sécurité, même pendant les vacances, le robot patrouille habilement dans la maison grâce à son système intégré d’évitement des obstacles et à un système de stabilité de type Tumblr. Il est également capable de franchir de petits obstacles et des meubles bas. Associé au suivi à 360 degrés basé sur l’IA, l’EBO Air 2 Plus détecte et suit les objets en mouvement. Sa caméra 3K, équipée d’un objectif grand angle de 137 degrés, capture des images d’une netteté exceptionnelle et envoie en outre des alertes en temps réel. La vision nocturne infrarouge assure une surveillance continue, 24 heures sur 24.

Capturer des moments pour garder des souvenirs : La vision IA est responsable de la diffusion et de l’enregistrement des événements. La caméra améliorée de 5 MP avec fonction de prise de vue automatique garantit que les enfants et les animaux domestiques restent toujours au centre de l’attention lors des moments particuliers.

Un simple geste suffit également pour suivre et localiser ses compagnons à fourrure en temps réel. Des sons ludiques peuvent également être déclenchés, et des accessoires de jeu sont disponibles pour veiller au bien-être des animaux, même à distance. Les photos et vidéos enregistrées sont stockées dans la mémoire interne du robot et sur une carte SD. En option, un abonnement payant au service cloud peut être souscrit.



