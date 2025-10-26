Le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket fête son premier anniversaire

Un jeu qui compte déjà plus de 150 millions de téléchargements depuis sa sortie mondiale. Une nouvelle fonctionnalité de partage apparaît dans le jeu mobile à succès, en parallèle de l’extension Méga-Ascension, qui introduit les Pokémon méga-évolués dans l’application.





À l’occasion du premier anniversaire de l’application, de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sont prévues dans le JCC Pokémon Pocket en vue de rendre l’expérience de collecte de cartes encore plus agréable et accessible.



Disponible à partir du 30 octobre 2025, l’extension Méga-Ascension marquera le début d’une nouvelle série dans le JCC Pokémon Pocket et l’apparition des Pokémon méga-évolués dans l’application. Les joueurs et joueuses pourront agrandir leur collection de cartes et découvrir la puissance des Pokémon-ex Méga-Évolution en ouvrant les trois Boosters Méga-Ascension : Méga-Léviator, Méga-Ascension : Méga-Braségali et Méga-Ascension : Méga-Altaria.





Le 30 octobre 2025, une nouvelle fonctionnalité de partage apparaîtra dans le JCC Pokémon Pocket, qui permettra d’offrir des cartes d’un niveau de rareté à à ses amies et amis. Chaque joueur ou joueuse pourra offrir une carte par jour et par ami et en recevoir une par jour via cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité s’étend jusqu’aux cartes issues de la dernière extension en date.

• Augmentation du nombre de cartes pouvant être échangées : il sera bientôt possible d’échanger des cartes issues de la dernière extension et des derniers Boosters. En plus des cartes de rareté à et ♢, les cartes de rareté ︎︎, Chromatique 1 et Chromatique 2 pourront aussi être échangées.

• Amélioration de la pioche miracle : les cartes non obtenues de l’extension la plus récente apparaîtront plus souvent dans la pioche miracle. De plus, le nombre d’exemplaires d’une carte déjà possédée sera désormais affiché sur chaque carte de la pioche miracle.



