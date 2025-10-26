Octavio Maestro x SKWAK, une œuvre d’art sonique

Une enceinte d’exception, une œuvre unique née de la rencontre entre l’ingénierie d’Octavio et l’univers visuel de SKWAK. Une oeuvre originale qui transformera votre intérieur en un lieu à part.



Pensée pour ceux qui aiment que leur environnement raconte une histoire, cette collaboration 100% lilloise réinvente l’expérience sonore et visuelle. Associant le savoir-faire audio d’Octavio et l’univers graphique foisonnant de SKWAK, cette enceinte allie performance et identité artistique. Elle diffuse un son riche et immersif, tandis que son design graphique et expressif transforme chaque espace en véritable terrain de jeu créatif. Une pièce qui unit innovation, esthétique et ancrage local, pensée pour habiller aussi bien votre maison que votre bureau ou votre atelier.

SKWAK est un artiste lillois reconnu pour son univers graphique peuplé de personnages exubérants, qu’il réunit sous le nom de Maniac World. Son style singulier, à la croisée de l’illustration, du design et de l’art contemporain, lui a valu des collaborations internationales avec des marques et institutions telles que McDonald’s, le Centre Pompidou, ou encore le groupe MGMT. Inspiré par la culture pop, le street art et la bande dessinée, il développe un langage visuel unique qui repousse sans cesse les frontières de la création. Exposé en France comme à l’étranger, SKWAK s’impose comme l’une des figures emblématiques de la scène artistique contemporaine des Hauts-de-France.

Chaque pièce de 599 € est unique et accompagnée de son certificat d’authenticité. Comptez un délai de fabrication de 4 à 6 semaines.