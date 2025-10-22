Edifier MR5, l’enceinte qui redéfinit l’exception sonore



Dans un format maîtrisé, l’enceinte Edifier MR5 délivre une qualité sonore impressionnante, digne des plus grandes installations.



Si vous souhaitez entendre vos enregistrements dans toute leur profondeur, sans compromis, les enceintes de monitoring actives Edifier MR5 (280 €) sont le choix idéal. Ce système 3 voies actif dédie un haut-parleur à chaque bande de fréquences, avec séparation du signal directement dans l’amplificateur intégré. Le tweeter offre une brillance cristalline, le médium restitue les voix avec un relief saisissant et le woofer fournit des graves précis et dynamiques

Le coffret au design acoustique breveté, conçu pour réduire les résonances, intègre un woofer orienté vers l’intérieur pour une meilleure diffusion. Disponible en noir élégant ou blanc épuré, le MR5 s’intègre harmonieusement dans un studio, un espace créatif ou un salon contemporain.

Que vous souhaitiez connecter vos enceintes de monitoring à une interface audio, une table de mixage ou simplement à un ordinateur portable, les MR5 vous offrent une connectique de niveau studio grâce à des entrées symétriques XLR et TRS, garantes d’un signal stable et sans interférences. Pour les sources hi-fi, une entrée RCA est également disponible. Et si aucun câble n’est à portée de main, la technologie Bluetoothavec codec LDAC permet une diffusion sans fil en haute résolution, idéale pour écouter vos titres de préférés.

