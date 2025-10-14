Une édition limitée pour Absolut Vodka

Absolut Vodka dévoile sa nouvelle édition limitée, un flacon collector dont le travail du verre s’inspire du processus d’élaboration de la vodka suédoise.

Cet hiver, Absolut Vodka revisite sa bouteille iconique et propose ainsi une édition limitée dont le design renvoie aux reflets de l’eau utilisée pour sa production. Un choix créatif évident pour le n°1 mondial des vodkas premium, dont l’eau constitue un ingrédient clé de sa qualité. En effet, la pureté de la source d’Åhus en Suède, exclusivement utilisée dans la conception d’Absolut, contribue à dessiner son profil aromatique, apprécié des clubs et bars depuis 1879.

Une approche locale qu’Absolut déploie sur l’ensemble de son processus de fabrication afin de garantir une qualité irréprochable à ses consommateurs dans plus de 120 pays. Un modèle gardant ainsi à la fois tradition et modernité. À l’image des cocktails signatures réalisés par les bartenders Absolut Vodka premium en France, reconnus par de nombreuses compétitions internationales.