Nom de Zeus ! La montre Casio Retour vers le futur est arrivée, et elle est superbe

Casio célèbre les 40 ans de Retour vers le futur avec une montre en édition spéciale, pleine de surprises.

Si vous avez toujours rêvé de posséder un morceau de l’histoire de Retour vers le futur, Casio vient de concrétiser ce rêve. La marque japonaise vient de dévoiler la CA-500WEBF, une montre numérique en édition spéciale célébrant le 40e anniversaire du film culte. En tant que fan de longue date de la trilogie, on doit bien reconnaître qu’elle est superbe.

D’autant plus que Casio ne s’est pas arrêté à la montre elle-même. Son emballage évoque celui d’une cassette vidéo ; son déballage donne l’impression de retourner directement à Hill Valley en 1985.

La Casio CA-500WEBF Retour vers le futur serait proposée à environ 150 € et sera disponible le 21 octobre 2025. Le seul problème, c’est que l’on hésite vraiment entre la porter immédiatement ou la conserver intacte dans sa boîte comme une pièce de collection. Mieux vaut en acheter deux…