Un sautoir Lady Volante pour porter le temps autrement



À l’occasion de la Journée Internationale de l’Horlogerie, le 10 octobre, March LA.B a dévoilé une nouvelle interprétation de sa Lady VOLANTE : une montre qui se porte désormais au cou, telle un bijou. Suspendue à une longue chaîne, elle se transforme en véritable sautoir et réinvente le geste de lire l’heure en un rituel à la fois intime et élégant. Un hommage à la féminité audacieuse, pour celles qui aiment porter le temps autrement.



Cette nouvelle interprétation de la Lady Volante est une montre qui se porte désormais au cou, telle un bijou. Suspendue à une longue chaîne, elle se transforme en véritable sautoir et réinvente le geste de lire l’heure en un rituel à la fois intime et élégant. Cette “montre-collier” puise son inspiration dans les créations féminines des années 60 et l’esthétique Space Age, tout en affirmant une allure contemporaine et singulière.





Plus qu’un garde-temps, la Lady Volante Sautoir est un bijou précieux qui détourne la fonction et sublime la silhouette. Un hommage à la féminité audacieuse, pour celles qui aiment porter le temps autrement. Cette montre assemblée en France et proposée à partir de 1095 €



