Tissot Classic Dream Powermatic 80, typiquement Swiss made

Tissot agrandit sa collection Classic Dream, qui accueille pour la première fois l’exceptionnel mouvement Powermatic 80. Grâce à cette avancée, la montre automatique suisse devient plus accessible que jamais.

La Classic Dream (495 €) offre sept déclinaisons, toutes dotées d’une boîte en acier poli de 40 mm, et un large choix de bracelets : cuir ou métallique à cinq rangs, bicolore ou uni, pour s’adapter à tous les poignets et à tous les styles.

Les cadrans soleillés bleus, argentés, noirs ou aux tons dorés subtils s’ornent d’index facettés et d’un guichet de date à 3 heures, pour accrocher magnifiquement la lumière.

La lunette, proposée en acier, en PVD or jaune ou en PVD or rose, s’associe à des aiguilles Dauphines facettées, dont les finitions raffinées évoquent l’excellence du savoir-faire suisse.



Au cœur de la Classic Dream bat le mouvement Powermatic 80, offrant une précision quotidienne moyenne de ±7 secondes, associée à une réserve de marche jusqu’à 80 heures. Équipé du balancier spiral Nivachron, il résiste aux champs magnétiques.