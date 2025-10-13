Essai – Mitsubishi Outlander PHEV : le précurseur évolue…

C’est un peu lui qui a lancé la mode des SUV hybrides rechargeables, depuis l’introduction de cette motorisation en 2014. Depuis, l’univers concurrentiel s’est considérablement densifié. Il était donc nécessaire pour l’Outlander d’évoluer, ce qu’il fait dans tous les domaines. Verdict. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Si le premier Outlander est apparu en 2003 (en Amérique du Nord), c’est véritablement à partir de sa troisième génération (2014) que sa carrière a décollée en France. Notamment parce qu’il offrait une motorisation hybride rechargeable, qui promettait une cinquantaine de kilomètres d’autonomie uniquement sur les batteries. Rapidement, l’Outlander PHEV est devenu l’hybride rechargeable la plus vendue en France, avant que la concurrence ne se réveille et qu’il ne disparaisse de la gamme il y a quatre ans. Mais voilà : désormais de retour, la Mitsubishi Outlander a donc entièrement revu sa partition et il est, de nouveau, plus désirable que jamais et chapeaute une gamme Mitsubishi par ailleurs riche d’autos qui sont plutôt des clones de Renault.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Design, batteries, techno, intérieur, tout a été entièrement repensé. Côté design, justement, on le reconnaît avec une face avant très expressive. Avec 4,72 m de long, l’Outlander PHEV dispose d’un gabarit offrant un bon compromis entre l’espace à bord et la compacité requise pour circuler dans nos villes.

Et sous le capot ?

Là aussi, c’est nouveau : la combinaison entre moteur électrique et thermique donne désormais 306 chevaux (contre 202 sur la dernière évolution, apparue en 2018). La taille des batteries a augmenté (de 13,8 à 22,7 kWh), l’autonomie électrique passant ainsi de 50 à 85 kilomètres. Par ailleurs, l’Outlander PHEV reste un vrai 4×4, avec plusieurs modes de conduite (neige, boue, cailloux), ce qui lui apporte un réel avantage par rapport à nombre de concurrents pour un usage dans des régions montagneuses ou sur autre terrain difficile. Bref, l’Outlander PHEV a sérieusement musclé son jeu, non ?

Et au volant, ça donne quoi ?

Là aussi, tout a changé ! La présentation est plus moderne, le large écran d’info-divertissement jouant, c’est logique, une place essentielle dans le tableau de bord, même si Mitsubishi a eu le bon goût de conserver des touches physiques. On est séduit par la qualité des matériaux et de la finition, avec du cuir sur la planche de bord et du beau cuir matelassé sur les sièges (malgré la présence, ici et là, de quelques plastiques) : la première impression est excellente et, par rapport aux précédentes versions, on se sent clairement surclassé. Ensuite, Mitsubishi a clairement privilégié la motorisation électrique, au point que le moteur thermique, à basse et moyenne vitesse, fait office de groupe électrogène. On entend donc que peu le moteur, les transitions entre les deux motorisations se font de manière imperceptible. De même, avec 306 ch et 450 Nm de couple, les prestations routières sont très correctes (le 0 à 100 km/h est couvert en 7,9 secondes) sans que l’on puisse toutefois parler d’un dynamisme en phase avec le niveau de puissance revendiqué. La tenue de route est par ailleurs très sûre, au prix, parfois, d’une petite sécheresse de suspension un rien inattendue dans cet univers par ailleurs assez ouaté, avec un bon niveau d’isolation des bruits de vent et de roulement. Côté consommation, j’ai noté 80 km sur les batteries, puis environ 8 l/100 sur parcours mixte, une fois les batteries vides.

Son point fort ?

Déjà, il faut noter la garantie 8 ans et 160 000 kilomètres : Mitsubishi tient à rassurer sur la qualité de ses autos. Ensuite, il faut noter sa grande polyvalence avec une capacité à affronter des situations un peu plus délicates que ses concurrents. Enfin, l’intérieur est soigné et accueillant.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électrique

Cylindrée : 2360 cm3

Puissance : 306 ch à 4000 tr/mn

Couple : 450 Nm

Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 2070 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 0,8 l/100 /7 l/100

Prix : gamme à partir de 51590 €

Le verdict de Stuff

C’est toujours bien d’être un précurseur, mais il faut ensuite ne pas se reposer sur ses lauriers et savoir évoluer au moment où la concurrence montre les crocs. C’est ce que fait cet Outlander nouvelle mouture, avec un beau talent !