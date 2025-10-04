Kodak lance de nouveaux films 35 mm, et c’est un événement

Les nouveaux films Kodacolor 100 et 200 seront vendus chez les détaillants aux États-Unis et au Canada. Bientôt en Europe ?

La renaissance des supports physiques est en partie alimentée par la popularité croissante des appareils photo argentiques. Aujourd’hui, l’une des marques de photo les plus emblématiques d’antan offre un nouveau souffle à ceux qui recherchent autre chose que les meilleurs appareils photo hybrides.

Eastman Kodak, l’entreprise à l’origine de la légendaire marque Kodak, va commencer à vendre des films 35 mm directement aux distributeurs aux États-Unis et au Canada pour la première fois depuis dix ans. Cela permettra à la marque de répondre à la demande de films, qui, selon elle, a doublé au cours des cinq dernières années. Cette popularité croissante semble avoir dépassé la simple curiosité des meilleurs appareils photo instantanés, qui privilégient peut-être moins la qualité d’image et la satisfaction immédiate.

Les nouveaux films négatifs couleur KODACOLOR 100 et KODACOLOR 200 seront disponibles en rouleaux de format 135. L’entreprise précise qu’il s’agit de sous-marques de films Kodak existants. L’entreprise ne précise pas sur quels films sont basées les « nouvelles » bobines, mais promet « un grain fin, des couleurs saturées, une netteté élevée, une grande latitude d’exposition et une reproduction homogène des couleurs ». Kodak affirme qu’aucun compromis n’a été fait en termes de qualité.

Kodak explique que l’objectif est de répondre à la demande renouvelée de films et d’« augmenter l’offre et de contribuer à une plus grande stabilité sur un marché où les prix fluctuent ». Grâce à cette plus grande disponibilité, les photographes argentiques peuvent s’attendre à une plus grande uniformité des prix et de la disponibilité chez un plus grand nombre de revendeurs. « Ce lancement est rendu possible grâce à nos récents investissements qui ont accru notre capacité de production de films et, avec l’introduction de notre caméra KODAK Super 8 et de notre film inversible couleur KODAK EKTACHROME 100D, reflète l’engagement continu de Kodak à soutenir la santé à long terme de l’industrie cinématographique », a ironiquement déclaré Kodak dans une publication Instagram (via Digital Camera World).

Plus tôt cette année, Kodak a annoncé la réouverture d’une usine de fabrication dotée d’équipements modernisés. Cela a contribué à la récente expansion de la disponibilité.