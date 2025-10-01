Powerbeats Fit, l’évolution des Beats Fit Pro

Un design repensé avec un maintien d’oreille 20% plus flexible et un étui 17% plus compact, pour un confort et une tenue optimaux à chaque entraînement.



Beats présente aujourd’hui les Powerbeats Fit (230 €), la nouvelle génération des célèbres écouteurs Beats Fit Pro, qui viennent compléter la gamme Powerbeats, best-seller de la marque1. Plus durables et plus confortables, les Powerbeats Fit sont dotés d’un maintien d’oreille redessiné qui offre la même tenue que le contour d’oreille des Powerbeats Pro. Leur étui de charge plus compact est certifié IPX4. Les Powerbeats Fit sont disponibles dès aujourd’hui à la commande en quatre coloris tendance : Obsidienne, Gris granit, Orange turbo et Rose néon.

Les Powerbeats Fit sont dotés de maintiens d’oreille universels parfaitement ajustés, issus de plusieurs années de recherche, qui s’insèrent en douceur dans l’oreille pour offrir un confort longue durée et assurer la tenue légendaire des Powerbeats. Résistants à la transpiration et à l’eau conformément à la norme IPX4, les Powerbeats Fit ne craignent pas les entraînements intensifs sous la pluie, la neige ou le soleil. Pour assurer un confort personnalisé sur le long terme, les Powerbeats Fit sont fournis avec quatre embouts conçus pour différentes tailles et formes d’oreilles : XS, S, M et L.

La forme ergonomique de chaque écouteur est conçue autour d’un système acoustique personnalisé et de transducteurs exclusifs, pour un son puissant et équilibré digne de Beats sur l’intégralité du spectre audio et une expérience d’écoute exceptionnelle. Les Powerbeats Fit prennent aussi en charge l’Audio spatial avec suivi dynamique de la tête et offrent ainsi un son immersif pour profiter de vos films, de votre musique et de vos jeux préférés.



L’égalisation adaptative modèle automatiquement le son selon l’ajustement de chaque écouteur, grâce à des micros avancés qui mesurent ce que l’utilisateur entend et modifient la sortie audio pour s’adapter à son profil auditif. Pour une concentration maximale, la réduction active du bruit bloque efficacement les sons extérieurs, tandis que le mode Transparence permet à l’utilisateur de rester conscient de son environnement.

Il est possible de passer des appels, de profiter de FaceTime avec l’Audio spatial Dolby Atmos, et d’activer Siri, le tout grâce à la meilleure connectivité Bluetooth de classe 1 sur le marché. Grâce à la puce Apple H1 intégrée, les Powerbeats Fit comprennent des fonctionnalités iOS : bascule automatique entre les appareils, partage audio, assistant mains libres Siri, app Localiser et plus encore. Les commandes intégrées permettent de gérer facilement la lecture de la musique, le réglage du volume, le changement de mode d’écoute, les appels et l’assistant vocal. La qualité des appels passés avec les Powerbeats Fit est exceptionnelle grâce aux deux micros beamforming, qui captent la voix avec précision, et au processeur interne, qui réduit les bruits extérieurs tels que le vent.

Les Powerbeats Fit offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie avec l’étui de charge, et chaque écouteur fournit jusqu’à 7 heures d’écoute à chaque recharge Grâce à la technologie Fast Fuel, une recharge rapide de 5 minutes offre jusqu’à 1 heure d’écoute. Le nouvel étui de charge est 17 % plus compact que celui des Beats Fit Pro. Il résiste aussi à l’eau et à la transpiration conformément à la norme IPX4.





