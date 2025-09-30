DS Automobiles électrise la Paris fashion week

DS Automobiles renouvelle son soutien à la Paris Fashion Week à l’occasion de la semaine de la mode féminine prêt-à-porter printemps/été 2026 qui se tiendra du 29 septembre au 7 octobre.

DS N°8, nouveau fleuron 100 % électrique de DS Automobiles, devient le véhicule officiel de la Paris Fashion Week. Une flotte exceptionnelle de 20 DS N°8 sera visible dans les rues de Paris durant cet événement au rayonnement international.

Invités, personnalités, journalistes et influenceurs de mode auront la chance de découvrir le niveau de confort et de raffinement exceptionnel de DS N°8, modèle 100 % électrique affichant une autonomie record pouvant atteindre jusqu’à 750 km.



Partenaire de la Paris Fashion Week depuis 2019, DS Automobiles renouvelle son soutien à cette manifestation de premier plan et à l’envergure internationale dans le monde de la mode. Symbole de l’excellence française en matière de savoir-faire et de technologie au service de l’Art du voyage, DS N°8 devient le véhicule officiel de la Paris Fashion Week. Une flotte exceptionnelle de 20 DS N°8 siglées Paris Fashion Week défilera dans les rues de Paris, à l’occasion de la semaine de la mode féminine prêt-à-porter printemps/été 2026, qui se déroulera du 29 septembre au 7 octobre.



Grâce à leurs motorisations 100% électriques, à deux ou quatre roues motrices, les DS N°8 mises à la disposition de la Paris Fashion Week raviront leurs passagers par leur confort étendu, leur raffinement dans les moindres détails et leurs technologies avancées.

L’habitacle de DS N°8 tisse encore davantage le lien entre DS Automobiles et le monde de la mode, faisant appel aux matériaux les plus nobles et aux finitions intérieures uniques telles que la surpiqûre Point Perle, le guillochage Clous de Paris ou la confection bracelet de montre de la sellerie. Toutes ces techniques signatures qui habillent les créations de DS Automobiles, trouvent ici une résonance particulière et renforcent le caractère avant-gardiste de la Marque.