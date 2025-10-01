Garmin Etrex Touch, un GPS polyvalent pour l’outdoor

L’eTrex Touch est un GPS simple d’utilisation avec un écran tactile couleur haute définition, des cartes préchargées et une autonomie exceptionnelle.

Garmin a annoncé aujourd’hui le lancement de l’eTrex Touch (450 €), un GPS portable robuste conçu pour toutes les activités de plein air. Doté d’un nouvel écran tactile couleur haute résolution qui permet de zoomer et naviguer facilement sur les itinéraires, l’eTrex Touch est pensé pour accompagner les aventuriers dans une grande variété d’activités. Il intègre les cartes TopoActive Europe des routes et sentiers, avec la possibilité de souscrire un abonnement Outdoor Maps+ pour accéder à des contenus cartographiques premiums supplémentaires. Avec une autonomie pouvant atteindre 130 heures, il permet de partir plusieurs jours sans avoir à le recharger.



Spécialement conçu pour résister aux intempéries et aux conditions difficiles, cet appareil est certifié IP67 (résistance à l’eau et à la poussière) et répond aux spécifications de résistance aux chocs MIL-STD-810. Léger et facile à transporter, ce GPS portable Garmin est doté d’un écran tactile lumineux de 3 pouces haute résolution qui tient dans la paume de la main. Il inclut des cartes TopoActive Europe des routes et sentiers, avec affichage des courbes de niveau, dénivelés topographiques, points d’intérêt et bien plus encore. Côté autonomie, comptez jusqu’à 130 heures (plus de 5 jours) d’autonomie dès la première utilisation, et jusqu’à 650 heures (27 jours) en mode expédition, pour profiter encore plus longtemps des sorties en pleine nature. Si nécessaire, il se recharge facilement avec le câble fourni.