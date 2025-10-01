Duux lance Yentl & Snooze, ses premiers textiles chauffants

Duux, le spécialiste néerlandais du traitement de l’air, annonce une toute nouvelle gamme de produits textiles chauffants pour cet Automne-Hiver 2025-26.

Avec Yentl, un plaid chauffant tout doux XL, et Snooze, un surmatelas chauffant haut de gamme, la chaleur devient un art de vivre. Cette nouvelle gamme vient compléter celle existante de radiateurs, déjà proposée par Duux, et permet d’amplifier la chaleur et le confort au sein du foyer. Ces nouveautés sont une parfaite illustration du concept de « Gezelligheid », cet art de vivre néerlandais qui vise à créer des moments chaleureux et sincères, à la fois dans la sphère personnelle et professionnelle.

Yentl est un plaid chauffant irrésistiblement doux pour tous ceux qui aiment se lover sur leur canapé ou dans leur lit. C’est le partenaire idéal pour tous les frileux pendant les mois les plus froids. Avec ses dimensions XL (200 x 200 cm), il est suffisamment grand pour garder deux personnes au chaud ou pour se blottir en solo.

Avec sa finition en fausse fourrure de qualité supérieure, Yentl est disponible en deux motifs, à bulles (bubbled) ou strié, et en deux couleurs intemporelles, beige ou gris. Son design sobre et raffiné s’intègre harmonieusement à tous les styles d’intérieur, du plus classique au plus contemporain. Conçu dans une matière ultra-douce, ce plaid est le parfait allié pour des soirées douillettes devant son programme TV préféré ou avec un bon livre.

La fonctionnalité “chaleur” s’active avec un régulateur, permettant de sélectionner jusqu’à 9 réglages de chaleur et de programmer la période de chauffe de 1 à 9 heures. Ce régulateur est amovible afin de laver le plaid en machine à laver(programme à 30 °) et au sèche-linge, à la température la plus basse.

En outre, Yentl est équipé d’une protection intégrée contre la surchauffe. Enfin, il ne consomme que 160 W, offrant ainsi la chaleur parfaite, sans facture d’énergie élevée.

Snooze est un surmatelas chauffant haut de gamme qui transforme n’importe quel lit en un havre de chaleur. Il présente deux zones de chauffage, l’une pour la totalité du corps et l’autre plus spécifiquement sur les pieds, qui sont contrôlées indépendamment, et 6 réglages de chaleur, pour obtenir la température idéale. La période de chauffe est programmable de 1, 3 ou 9 heures, pour s’endormir au chaud tout en économisant de l’énergie pendant le sommeil (70 W pour le modèle simple, 2 x 58 W pour le modèle double).

Disponible dans différentes tailles, à la fois pour les lits simples (200 x 90 cm) et doubles (200 x 140 cm et 200 x 155 cm), Snooze s’adapte à tous les matelas et son élastique sur tout le pourtour lui permet de rester en place, même pour ceux qui bougent beaucoup pendant leur sommeil. Les modèles pour lit double sont équipés de 2 régulateurs, donnant la possibilité de régler chaque côté du lit séparément pour un confort personnalisé.

Ce surmatelas chauffant est également proposé en deux matières : une première avec un dessus en mélange de molleton doux, et une deuxième plus respirante en mélange de bambou de première qualité. Ainsi, au-delà de la chaleur, Snooze offre également plus de douceur et de confort tout au long de la nuit.

Ces deux modèles sont lavables en machine à laver à 30°, pour cela, il suffit de détacher le ou les régulateurs. Ils peuvent ensuite être séchés à l’aide d’un sèche-linge à la température la plus basse. Snooze dispose également d’une protection contre la surchauffe.

Disponibles dès novembre 2025, Yentl et Snooze seront commercialisés sur Duux.com, Amazon, Cdiscount et chez les revendeurs partenaires Fnac-Darty et Boulanger, à des prix allant de 99,99 euros à 169,99 euros, selon la taille et la finition.