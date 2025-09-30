On apprécie la façon dont le casque CMF Headphone Pro, coloré et personnalisable, privilégie le plaisir

Des commandes tactiles et un son puissant se cachent sous son extérieur doux.

On pourrait croire qu’on s’est attaché une paire de Mentos géant sur la tête. Mais le tout premier casque circum-aural de CMF est plus intelligent que son apparence inspirée des bonbons ne le laisse penser. La sous-marque de Nothing a ajouté des commandes tactiles, la réduction de bruit adaptative et une endurance exceptionnelle, ainsi que des coussinets interchangeables – au cas où le vert menthe ne vous aurait pas déjà suffisamment séduit.

Ce casque n’est pas seulement une version plus colorée du Nothing Headphones 1 ; le CMF Headphone Pro intègre un ensemble unique de commandes intégrées, dont un curseur d’énergie qui vous permet d’ajuster les basses ou les aigus sans avoir à utiliser l’application compagnon sur votre téléphone. Il est également doté d’un commutateur à molette multifonction qui gère les modes de lecture, de volume et de réduction active du bruit, ainsi que d’un bouton d’action pour activer l’assistant IA de votre téléphone ou activer l’audio spatial.

Les coussinets d’oreille amovibles et remplaçables sans outil sont de bon augure pour une utilisation à long terme, même si le rembourrage en similicuir finit par s’abîmer, et vous permettent de créer des associations de couleurs originales. Le casque est disponible en gris foncé, vert clair et gris clair, mais CMF propose des coussinets orange et vert clair si vous aimez les combinaisons.

CMF est peut-être le bras abordable de Nothing, mais le CMF Headphone Pro ne lésine pas sur les équipements. Il est équipé de transducteurs dynamiques de 40 mm avec un réglage personnalisé, et plusieurs micros intégrés fournissent aux algorithmes ANC adaptatifs les informations audio externes nécessaires pour une écoute sans distraction.

La connectivité s’effectue par Bluetooth AAC ou LDAC, et un port 3,5 mm est également disponible pour la lecture filaire. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair vous permettent une utilisation rapide, et l’application compagnon Nothing X comble les autres lacunes avec des fonctionnalités telles qu’un profil d’écoute personnalisé et deux options audio spatiales. Il existe également un mode faible latence pour les jeux et une connexion à deux appareils.

CMF annonce une autonomie de 100 heures, mais avec la réduction de bruit désactivée ; activez la réduction de bruit et vous vous rapprocherez de 50 heures, voire 38 heures si vous diffusez également en streaming via LDAC. La charge USB-C promet une recharge rapide, avec un arrêt de cinq minutes pour une écoute de 4 à 8 heures.

Les premières impressions sont positives compte tenu du prix avantageux. Le son énergique et familier de Nothing est présent et juste, avec beaucoup de punch dans les basses, même avant même de commencer à expérimenter avec le curseur d’énergie. Les voix sont claires, même sur les morceaux avec plusieurs couches d’instruments, mais sans la netteté ni la clarté absolue d’une paire plus chère. Une écoute consécutive avec le casque Headphone 1 de Nothing, trois fois plus cher, sera intéressante. Le CMF Headphone Pro est disponible dès aujourd’hui en Europe. Vous pourrez vous procurer une paire en gris foncé, vert clair ou gris clair pour 99 €, et ajouter des coussinets d’oreille orange ou vert clair pour 25 € chacun.