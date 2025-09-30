Les OnePlus Buds 4 offrent-ils une réduction de bruit efficace ?

Avec leurs nombreuses fonctionnalités, ces écouteurs offrent un excellent rapport qualité-prix.

La réduction de bruit adaptative, le son spatial et le Bluetooth haute résolution sont autant d’atouts qui font des Buds Pro 3 un produit cinq étoiles, à un prix bien inférieur. Que demander de plus ? Sans doute la concurrence acharnée de concurrents intra-auriculaires tout aussi abordables, comme les Cambridge Melomania A100 et Nothing Ear.

Design et finition : retour aux sources

À moins d’opter pour le coloris Vert Zen, ces écouteurs à tige ne se démarquent pas vraiment. Mon modèle Gris Tempête paraît presque anonyme, sans marque visible et avec une finition mate. Les broches de chargement métalliques à la base de la tige et les surfaces tactiles en relief sont ce qui leur donne le plus de personnalité.

D’un autre côté, pourquoi s’embêter avec une forme qui fonctionne parfaitement ? Les écouteurs bulbeux tiennent confortablement dans mes oreilles, les embouts en caoutchouc les maintenant pratiquement en place (sauf si je m’élançais au pas de course). Ou plutôt, ils l’ont fait une fois que j’ai trouvé l’embout adapté – OnePlus en fournit trois paires dans la boîte. Il existe de meilleures options si vous recherchez des écouteurs pour faire du sport, même si ceux-ci sont certifiés IP55 contre la pluie et la transpiration.

Ce sont également des écouteurs très légers. Leur conception principalement en plastique contribue sans doute à leur poids plume, avec seulement 4,7 g chacun. Je n’ai eu aucun problème à les porter pendant de longues sessions d’écoute, contrairement à certains des écouteurs plus volumineux que j’ai testés récemment ; les écouteurs Bose QC Ultra 2e génération ne pèsent que quelques grammes de plus chacun, mais j’ai définitivement remarqué une différence de confort.

L’étui en forme de galet est un peu plus distinctif, ressemblant beaucoup aux OnePlus Buds Pro 3, mais sans la finition en cuir vegan. J’ai déjà vu des étuis plus petits, mais celui-ci se glisse facilement dans une poche. Le rabat se referme comme un piège à ours, et sa conception empêche de ranger les écouteurs à l’envers.

Fonctionnalités et batterie : un simple appui

Les commandes coulissantes élargissent les commandes supra-auriculaires des OnePlus Buds 4 pour inclure le volume, le changement de piste par un double appui et l’activation/désactivation des modes ANC par un appui prolongé. Les commandes par simple appui étaient désactivées par défaut sur mon modèle de test ; vous pouvez le configurer pour lire ou mettre en pause vos morceaux via l’application compagnon, mais une fois l’opération terminée, il peinait à distinguer un appui d’un glissement. C’est frustrant, et j’ai souvent utilisé mon téléphone pour effectuer des réglages plutôt que mon oreille. Je ne peux pas dire que la qualité des appels m’ait marqué, étant à peu près la même que celle des autres écouteurs à moins de 100 € essayés, et captant le même bruit du vent.

Le Bluetooth LHDC est toutefois un atout appréciable. Dommage qu’il n’y ait pas d’optX ou de LDAC, plus répandus, mais si votre appareil les prend en charge, ces écouteurs géreront la lecture 24 bits. Le seul inconvénient est que l’autonomie de la batterie se décharge un peu plus vite. Bon, trente minutes d’écoute en moins, ce n’est peut-être pas un problème, mais ces écouteurs n’ont pas une autonomie particulièrement longue.

Avec l’ANC activée sur une connexion LDHX, on a obtenu un peu plus de cinq heures d’écoute avec les écouteurs ; c’était plutôt six avec le Bluetooth AAC ou SBC. La réduction de bruit consomme beaucoup plus d’énergie : désactivée, on approchait les dix heures d’autonomie. Mais il y avait si peu de situations où l’on souhaitait écouter de la musique sans ANC que cela n’avait pas vraiment d’importance. Ils sont meilleurs que les Nothing Ear, mais pas de beaucoup. Il existe des écouteurs plus autonomes si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre batterie. On apprécie cependant la rapidité de recharge des écouteurs une fois dans leur étui. Dix minutes suffisent généralement pour quelques heures d’écoute supplémentaires.

Il n’y a pas non plus de recharge sans fil. Autrefois réservée aux écouteurs haut de gamme, cette fonction est désormais plus courante sur les modèles abordables, il est donc dommage de s’en passer.

Interface : découvrez ma mélodie

Vous avez un téléphone ou une tablette OnePlus ? Aucun téléchargement n’est nécessaire ; Vous pouvez modifier les nombreuses fonctionnalités des Buds 4 directement depuis les paramètres Android. Pour les autres appareils, il vous faudra télécharger HeyMelody, qui fait double emploi avec les écouteurs OnePlus et Oppo depuis quelques années.

Quoi qu’il en soit, l’interface utilisateur est assez simple à utiliser, avec des préréglages de réduction de bruit et d’égaliseur accessibles à portée de main, juste en dessous du niveau de batterie. Sans logo Dynaudio, OnePlus semble avoir géré les réglages en interne. Les préréglages d’égalisation sont moins nombreux que sur les Buds 3 Pro, et ils sont si subtilement différents que je n’ai pas ressenti le besoin d’utiliser autre chose que celui par défaut. Serenade met légèrement les voix en avant, tandis que Bass accentue les basses fréquences, et pas toujours dans le bon sens. Un égaliseur personnalisé à six bandes est disponible si vous pensez pouvoir faire mieux.

La fonction audio 3D élargit considérablement la scène sonore, tout en augmentant le volume. On a dû écouter à un niveau sonore plus bas qu’avec la fonction désactivée, sinon les hautes fréquences commençaient à sonner un peu sifflantes et stridentes. On l’a généralement laissée désactivée, préférant le son stéréo, comme le souhaitait l’artiste, mais certains morceaux ont vraiment bénéficié de l’effet surround.

Plus loin dans les menus des paramètres, vous trouverez des options pour la connexion de deux appareils, un mode « Localiser mes écouteurs » qui émet des bips aigus jusqu’à ce que vous trouviez un écouteur égaré, et une détection intra-auriculaire qui met automatiquement la lecture en pause lorsque vous retirez un écouteur. Ces options peuvent être aléatoires sur des écouteurs moins chers, mais elles ont fonctionné comme prévu ici, sans interrompre ma musique lorsque je me contentais d’ajuster l’ajustement.

Qualité sonore et réduction de bruit : un cran au-dessus

Les OnePlus Buds 4 nous rappellent avec force qu’il n’est plus nécessaire de dépenser une fortune pour une réduction de bruit performante. Ils proposent trois niveaux d’ANC standard (plus un mode automatique qui bascule entre eux à la volée en fonction du bruit de fond) et un mode transparence, qui laisse passer une quantité décente de bruit ambiant sans être envahissant. Le mode adaptatif permet de basculer entre ANC et transparence, laissant passer les sons forts et soudains. C’est très pratique dans les gares et autres lieux similaires, où entendre les annonces par haut-parleur est un atout judicieux.

On distingue à peine un sifflement de fond sur les livres audio parlés, mais il est imperceptible en musique. Le niveau d’annulation le plus élevé ne dégrade absolument pas la qualité sonore, et la réduction du bruit de la circulation, du vent et des grondements de train à basse fréquence est excellente. Il faudrait investir beaucoup plus pour une réduction de bruit encore plus efficace.

On ne peut pas non plus se plaindre de la qualité sonore. Le woofer de 11 mm et le tweeter de 6 mm à l’intérieur de chaque écouteur (une disposition similaire à celle des Buds Pro 3) délivrent un son énergique en V qui plaira à tous, avec des basses bien présentes et des aigus bien définis. Everything is Music de Venjent peut surprendre des écouteurs moins performants avec ses sub-basses impressionnantes, mais aucune distorsion n’a été constatée.

Le réglage BassWave, activé par défaut et qui ajuste dynamiquement la quantité de basses, peut être perturbé par certains morceaux ; on a donc préféré le laisser désactivé pour une meilleure clarté des médiums. Les hautes fréquences sont suffisamment claires, même si on a trouvé le son un peu plus étroit que sur les écouteurs concurrents, du moins lorsque le réglage spatial était désactivé. Ils n’ont pas la tonalité, le contrôle ou la scène sonore des meilleurs écouteurs sans fil, mais ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

Note : 4/5

Avec un rapport qualité-prix attractif, les OnePlus Buds 4 sont des écouteurs polyvalents et performants. Mais si vous privilégiez l’autonomie ou la réduction de bruit à un son spatialisé, de nombreuses alternatives offrent un excellent rapport qualité-prix.

Un son percutant, une excellente réduction de bruit, des codecs de haute qualité et un son spatialisé : les OnePlus Buds 4 offrent incontestablement un excellent rapport qualité-prix. Mais si vous espériez qu’ils surpassent la concurrence sur un point précis, vous risquez d’être un peu déçu. Il existe de meilleures options si vous recherchez une réduction de bruit active (ANC) optimale, une autonomie optimale ou un son plus précis.

Cependant, ces options ont tendance à présenter des points faibles ou à coûter un peu plus cher. Mis à part des commandes tactiles parfois frustrantes, les Buds 4 ne déçoivent pas vraiment. Pour beaucoup, cela vaut le coup d’œil.