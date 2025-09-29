Ce Loewe Leo est conçu pour une qualité audio haut de gamme, avec des transducteurs de 50 mm, une prise en charge audio haute résolution et spatiale, et bien plus encore.

Loewe s’est récemment associé au joaillier haut de gamme Jacob & Co. pour produire ce que la marque appelle « le meilleur casque supra-auriculaire au monde ». Le problème, c’est qu’à 100 000 € la paire sertie de diamants, ce casque était hors de portée du grand public. Comme l’avait annoncé la marque allemande à l’époque, une version à un prix plus abordable serait disponible – et ce casque est désormais disponible au prix de 1299 €

Baptisé Loewe Leo, ce casque est conçu pour une qualité audio optimale grâce à ses haut-parleurs de 50 mm et son diaphragme en OCE (élastomère composite oléfine). Il reste cher comparé à des concurrents comme le Bowers & Wilkins PX8 S2 récemment annoncé, mais promet une qualité sonore exceptionnelle. J’ai hâte de découvrir ses performances en conditions réelles, même si je l’ai déjà entendu lors d’un événement où le bruit de fond était important. Loewe est convaincu de pouvoir faire forte impression sur un marché très concurrentiel, car il a fait appel à deux géants pour sa promotion : le footballeur Kylian Mbappé et le producteur David Guetta.

Le Leo est équipé de la réduction de bruit adaptative (ANC) avec mode transparence, comme on peut s’y attendre, ainsi que de la prise en charge de l’audio sans fil haute résolution, du Spatial Audio/Dolby Atmos, de l’appairage multipoint et du Bluetooth LE Audio. Et depuis la bonne source, profitez d’une qualité 96 kHz/24 bits.

Comme avec de nombreux autres casques sans fil haut de gamme, vous pouvez également régler l’égaliseur et d’autres paramètres directement dans l’application. La personnalisation sonore Mimi de Loewe permet d’adapter le son à votre profil auditif. Il existe même l’Assistant Leo, qui offre la traduction en temps réel et d’autres fonctionnalités d’assistance vocale. Il sera intéressant de voir ce que cela donne : la première année est gratuite, puis un abonnement de 7,99 € par mois est proposé.

L’autonomie de la batterie est fixée à 65 heures, ce qui est très honorable, mais avec l’ANC désactivée. Le Leo est conçu pour être réparable, certaines pièces étant remplaçables. Le casque est doté d’un cadre en aluminium et de coussinets en cuir véritable. Disponibles en bleu nuit et beige clair de lune, elles sont livrées avec un étui rigide et une pochette en cuir supplémentaire.