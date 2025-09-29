Dreo 714S, le meilleur des chauffages 3D oscillants ?

Le Dreao 714S, le plus puissant et le plus sûr des chauffages 3D oscillant pour toute la pièce ?

Dreo a dévoilé à l’IFA Berlin son dernier né : le Whole Room Heater 714S. Ce chauffage 3D pour toute la pièce combine une oscillation horizontale de 90° et verticale de 60° pour une diffusion homogène de la chaleur, éliminant les zones froides. Grâce à la technologie Hyperamics, il atteint sa puissance maximale en seulement deux secondes pour un confort instantané.

Cette oscillation 3D permet de chauffer uniformément, contrairement aux radiateurs traditionnels. Intégrée au radiateur, cette technologie combine une oscillation horizontale de 90° et verticale de 60° pour une répartition uniforme de la chaleur, éliminant les zones froides. Grâce à la technologie Hyperamics, l’appareil atteint sa puissance maximale en 2 secondes, offrant un confort instantané dans toute la pièce.