La Seiko 5 Sports x Bamford Édition Limitée : une touche rétro-futuriste et ludique

La toute première collaboration de Seiko avec Bamford donne naissance à une Seiko 5 Sports rétro-futuriste, illuminée par des néons, qui nous transporte vers le futur.

Seiko s’associe pour la première fois au Bamford Watch Department, créant une montre alliant héritage et imagination. La Seiko 5 Sports x Bamford Édition Limitée (SRPL95) s’inspire de la vision de George Bamford d’un « voyage au paradis » et réinterprète la série SKX classique de Seiko avec une touche rétro-futuriste audacieuse.

Le design mêle deux époques des archives sportives de Seiko : les robustes montres de plongée SKX des années 1980 et les modèles 5 Sports originaux des années 1960. À l’avant, un cadran squelette bleu translucide évoque l’océan, avec des index et des aiguilles rétro tout droit sortis des années 80. Des touches de néon parcourent le cadran, la lunette et le bracelet, illuminant intensément la lumière noire, tandis que le revêtement Lumibrite de Seiko assure une visibilité optimale en basse lumière.



La lunette, inspirée des archives, a été revisitée avec une finition moderne et brillante. Fidèle au style Bamford, les détails sont subtils mais omniprésents : le nom Bamford apparaît à 6 heures, sur le fond du boîtier, et estampillé sur la boucle métallique du bracelet NATO. Même le coffret édition spéciale fait partie de l’histoire, rappelant l’emballage Seiko des années 60, avec l’ajout de la marque Bamford.

Cette montre est limitée à 2025 exemplaires sera disponible dans le monde entier Elle sera vendue exclusivement à la boutique Seiko de Bond Street à Londres et sur la boutique en ligne officielle Seiko au Royaume-Uni au prix de 400 £ (environ 530 $ US). Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, les livraisons étant prévues à partir du 1er octobre.