Le salon Haute Fidélité de retour les 11 et 12 octobre 2025

Rendez- vous les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 pour découvrir le meilleur de la Hi-Fi mondiale.



Après plusieurs années d’absence, le salon Haute Fidélité revient pour une nouvelle

édition d’exception, les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h, au

cœur de Paris-La Défense pour le plus grand plaisir des passionnés et amateurs de

matériel audio haut de gamme. La Tour Cœur Défense offre un cadre moderne, lumineux et accessible. Située à proximité immédiate des transports en commun, elle permet de profiter d’une expérience immersive au sommet de Paris, avec une vue panoramique sur La Défense et la capitale.



Lancé au début des années 2000, le salon Haute Fidélité s’apprête à fêter prochaine-

ment ses 25 ans d’histoire. Avec 80 marques représentées, près de 30 salles d’écoute, et déjà plusieurs lancements de produits en exclusivité, notamment de marques françaises, le salon illustre le dynamisme incroyable des fabricants et importateurs sur le marché. Au programme : enceintes, amplificateurs, sources, platines vinyles, casques et accessoires, pour vivre la musique dans les meilleures conditions. Un moment unique de rencontres et d’écoutes entre passionnés, professionnels et curieux.



Le salon Haute Fidélité offre des espaces dédiés à l’écoute pure, loin du tumulte et des distractions du quotidien. Sur deux jours complets, les visiteurs sont invités à explorer plus de 28 salles d’écoute réparties sur deux étages. En tout, ce sont plus de 80 marques emblématiques qui vont présenter leurs systèmes et innovations. Chaque salle est pensée comme un écrin acoustique, permettant d’apprécier la richesse, la dynamique et la subtilité de chaque installation.

Au cœur de l’expérience, les créateurs et ingénieurs vont guider les visiteurs à travers

des démonstrations commentées, partageant leur savoir-faire, leurs choix techniques

et leur passion pour la musique. Ces moments privilégiés permettent aux visiteurs de

comprendre la philosophie derrière chaque système et d’apprécier les subtilités sou-

vent imperceptibles à l’oreille non avertie.



Informations pratiques

Dates : samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025

Horaires : 10h à 18h

Lieu : Tour Cœur Défense, 23 et 24 ème étages 100 Esplanade du Général-de-Gaulle, Tour B 92400 Courbevoie

