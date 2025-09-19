Trek présente le Checkpoint+ SL, son tout nouveau gravel électrique carbone

Trek lance son nouveau gravel électrique. Le tout nouveau Checkpoint+ SL avec un moteur TQ HPR60 silencieux et léger.

Le nouveau moteur TQ HPR60 est encore plus léger et silencieux que le modèle précédent, avec une assistance discrète pouvant atteindre 25 km/h qui offre l’aide parfaite pour affronter les côtes et les vents contraires. Avec sa batterie de 360 Wh offrant jusqu’à 80 km d’autonomie, et la possibilité d’ajouter un prolongateur pour aller encore plus loin, davantage de cyclistes peuvent s’autoriser un détour avant de rentrer chez eux.

*En mode Eco. L’autonomie réelle varie en fonction du cycliste, de l’itinéraire et du terrain



Vendu à partir de 4999 euros, le Checkpoint+ SL a été conçu pour rouler sur les terrains accidentés grâce à son dégagement de 50 mm pour les pneus, sa fourche télescopique (sur toutes les tailles sauf XS) et sa compatibilité avec les tiges télescopiques.

La technologie IsoSpeed adoucit les routes gravel, le cadre en carbone OCLV série 500 garantit la légèreté et la géométrie Gravel Endurance met les cyclistes dans une position plus confortable tout au long de la journée.



Les cyclistes peuvent facilement ajouter un sac triangulaire Adventure, un sacoche cadre Adventure et un porte-bagages pour leurs aventures à vélo et leurs trajets quotidiens.

Le Checkpoint+ SL 7 AXS est pour sa part équipé d’une fourche télescopique à suspension RockShox Rudy de 40 mm. Les cyclistes qui privilégient la légèreté et l’efficacité peuvent opter pour la fourche rigide du Checkpoint+ SL 5 ou 6 AXS.