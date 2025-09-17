Robert Redford, le livre hommage

Le légendaire acteur californien vient de décéder, à l’âge de 89 ans. Casa Éditions avait rendu hommage à l’acteur en publiant un superbe livre écrit par Guillaume Evin, et richement illustré, retraçant son immense carrière, ses engagements et ses rôles marquants.

Le livre « Robert Redford » publié en 2023, retrace son parcours exceptionnel, ses combats pour l’environnement et le cinéma indépendant, ainsi que ses rôles cultes dans des films tels que “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “L’Arnaque”, “Les Hommes du président” ou “Et au milieu coule une rivière”.

Ce livre signé Guillaume Evin est toujours disponible à la vente au prix de 36,95 €.